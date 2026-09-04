A um mês do 1º turno, candidatos ao governo cumprem agenda na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Caminhadas pelo interior e atendimentos a lideranças políticas de diversas regiões do estado. Essas serão algumas das ações realizadas pelos candidatos ao governo da Bahia, nesta sexta-feira, 4, a exatamente um mês da realização do primeiro turno do pleito, em 4 de outubro.

Confira:

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

ACM Neto (União)

Manhã

Participa de ato de campanha em Salvador

Tarde

Atendimentos a lideranças políticas de municípios baianos

Noite

A partir das 18h, participa de caminhada em Governador Mangabeira

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

Caminhada no bairro de Pau da Lima, em Salvador, às 13h

Tarde

Carreata em Uruçuca, às 13h

Caminhada em Itabuna, às 14h30

Noite

Comício em Itapetinga, às 18h

Ronaldo Mansur (PSOL)

Tarde

Reunião com candidatos e gravação de programa eleitoral, às 14h30

Ariel Capistrano (DC)

Manhã

Reunião com a coordenação de campanha, às 9h

Tarde

Almoço com candidatos a deputado, às 12h

Reunião na Paulo VI com lideranças comunitárias, às 16h

Aroldo Félix (UP)

Tarde

Participa de ato no Campo da Pólvora, em Salvador, às 17h

Maria Bona (PCO)