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ELEIÇÕES 2026

A um mês do 1º turno, candidatos ao governo cumprem agenda na Bahia

Entre os compromissos dos postulantes, caminhadas pelo interior e atendimentos a lideranças

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Jerônimo Rodrigues, ACM Neto e Ronaldo Mansur
Jerônimo Rodrigues, ACM Neto e Ronaldo Mansur - Foto: Montagem | Reprodução/Instagram
Eleições 2026

Caminhadas pelo interior e atendimentos a lideranças políticas de diversas regiões do estado. Essas serão algumas das ações realizadas pelos candidatos ao governo da Bahia, nesta sexta-feira, 4, a exatamente um mês da realização do primeiro turno do pleito, em 4 de outubro.

Confira:

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ACM Neto (União)

Manhã

  • Participa de ato de campanha em Salvador

Tarde

  • Atendimentos a lideranças políticas de municípios baianos

Noite

  • A partir das 18h, participa de caminhada em Governador Mangabeira

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

  • Caminhada no bairro de Pau da Lima, em Salvador, às 13h

Tarde

  • Carreata em Uruçuca, às 13h
  • Caminhada em Itabuna, às 14h30

Noite

  • Comício em Itapetinga, às 18h

Ronaldo Mansur (PSOL)

Tarde

  • Reunião com candidatos e gravação de programa eleitoral, às 14h30

Ariel Capistrano (DC)

Manhã

  • Reunião com a coordenação de campanha, às 9h

Tarde

  • Almoço com candidatos a deputado, às 12h
  • Reunião na Paulo VI com lideranças comunitárias, às 16h

Aroldo Félix (UP)

Tarde

  • Participa de ato no Campo da Pólvora, em Salvador, às 17h

Maria Bona (PCO)

  • Panfletagem em Simões Filho
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Tags

ACM Neto eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues Ronaldo Mansur

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