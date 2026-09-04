ELEIÇÕES 2026
A um mês do 1º turno, candidatos ao governo cumprem agenda na Bahia
Entre os compromissos dos postulantes, caminhadas pelo interior e atendimentos a lideranças
Por Yuri Abreu
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Caminhadas pelo interior e atendimentos a lideranças políticas de diversas regiões do estado. Essas serão algumas das ações realizadas pelos candidatos ao governo da Bahia, nesta sexta-feira, 4, a exatamente um mês da realização do primeiro turno do pleito, em 4 de outubro.
Confira:
ACM Neto (União)
Manhã
- Participa de ato de campanha em Salvador
Tarde
- Atendimentos a lideranças políticas de municípios baianos
Noite
- A partir das 18h, participa de caminhada em Governador Mangabeira
Jerônimo Rodrigues (PT)
Manhã
- Caminhada no bairro de Pau da Lima, em Salvador, às 13h
Tarde
- Carreata em Uruçuca, às 13h
- Caminhada em Itabuna, às 14h30
Noite
- Comício em Itapetinga, às 18h
Ronaldo Mansur (PSOL)
Tarde
- Reunião com candidatos e gravação de programa eleitoral, às 14h30
Ariel Capistrano (DC)
Manhã
- Reunião com a coordenação de campanha, às 9h
Tarde
- Almoço com candidatos a deputado, às 12h
- Reunião na Paulo VI com lideranças comunitárias, às 16h
Aroldo Félix (UP)
Tarde
- Participa de ato no Campo da Pólvora, em Salvador, às 17h
Maria Bona (PCO)
- Panfletagem em Simões Filho