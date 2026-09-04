Alcolumbre frustra Lula e deixa PEC da 6x1 para depois do 1º turno

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Apesar do esforço pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) junto ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), as principais bandeiras do Executivo em ano eleitoral ficarão sem ser analisadas pelos senadores antes do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para 4 de outubro.

Entre elas estão as Propostas de Emenda à Constituição (PECs) da Segurança Pública e a que acaba com a escala 6x1.

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Depois de reuniões que demonstravam a proximidade entre Lula e Alcolumbre, havia expectativa de que essas pautas avançassem no Senado.

No entanto, o escândalo envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no caso do Banco Master desestabilizou o clima de harmonia na Casa.

Isso ocorreu porque Alcolumbre passou a ser pressionado a analisar os pedidos de impeachment contra o magistrado.

Qual é o status das PECs?

A PEC 6x1 foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, mas empacou no plenário.

Já a PEC da Segurança ainda depende da apreciação de destaques apresentados pelo PL, o que impediu que o texto fosse levado ao plenário para uma aprovação completa.

A proposta só será analisada novamente em uma nova sessão da comissão.

Só passou MP do fim da taxa das blusinhas

Lula deixa a última semana de trabalho do Legislativo antes das eleições apenas com a aprovação da Medida Provisória (MP) que prevê o fim da chamada “taxa das blusinhas”, imposto de 20% criado pelo Executivo sobre compras internacionais de até US$ 50, em ambos os plenários.

A medida provisória segue para sanção presidencial e tinha prazo curto para aprovação: 8 de setembro, sob possibilidade de caducar e perder a validade.