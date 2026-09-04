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POLÍTICA

STF vive semana caótica com embate entre Moraes e Mendonça

Acusado de improbidade após, Mendonça terá que prestar esclarecimentos ao lado de Moraes

Cássio Moreira
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Imagem ilustrativa da imagem STF vive semana caótica com embate entre Moraes e Mendonça
Foto: Antonio Augusto/STF
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O pedido de abertura de investigação contra André Mendonça, com a inclusão do nome do magistrado no inquérito das fake news, nesta quinta-feira, 3, por parte de Alexandre de Moraes, reforça o cenário de crise no Supremo Tribunal Federal (STF).

A ação de Moraes, que acusou Mendonça de improbidade administrativa e abuso de poder, surgiu como uma retaliação aos movimentos realizados por seu novo algoz dentro da Suprema Corte, que derrubou o sigilo das suas conversas com Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Banco Master.

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A exposição das mensagens colocou Moraes no centro do escândalo do Master, junto com sua esposa, Viviane Barci, advogada que fechou contratos milionários com o então dono do Master.

Trunfo de Mendonça contra Moraes

Na 'guerra fria' entre os dois magistrados, Mendonça tem como trunfo a rejeição de um setor da política ao nome de Moraes, hoje tido como 'inimigo número um' do bolsonarismo.

Após o movimento de André Mendonça, um possível de impeachment de Moraes, tão desejado pelos bolsonaristas, ganhou novamente força em uma parcela do Senado.

A renúncia de Moraes também passou a ser cogitada e defendida por diversos setores, com menor força, no entanto, que o impeachment.

O passo dado por Mendonça ainda lhe deu, embora provisoriamente, o posto de 'bastião moral' do STF perante a opinião pública, que sempre manteve ressalvas ao seu nome por conta do seu perfil 'terrivelmente evangélico'.

Moraes reage com ataque contra André Mendonça

A reação de Moraes aos avanços de Mendonça, relator do caso Master, nesta quinta-feira, 3, aumenta a tensão entre os dois ministros do Supremo.

Moraes usou a própria ação de Mendonça como fato para acusar o ministro de cometer de atuar de maneira irregular ao derrubar o sigilo das suas conversas com Vorcaro.

O pedido de Moraes pela inclusão de Mendonça no inquérito das fake news coloca seu embate em situação menos delicada do que o escândalo Master, mas em condição suspeita no Judiciário.

Uma das hipóteses levantada após o gesto de Moraes, que gerou pronta reação da Corte, é a saída de Mendonça da relatoria do caso no STF.

Ministros terão que se manifestar

Moraes e Mendonça terão que se manifestar acerca da crise dos últimos dias, em decisão do presidente do STF, Edson Fachin.

Os dois terão um prazo de cinco dias para suas manifestações.

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Alexandre de Moraes André Mendonça STF

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