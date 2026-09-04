Lula diz que “está nas costas” de Fachin dar tranquilidade à população

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 4, que está “nas costas” do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e do procurador-geral da República, Paulo Gonet, passar tranquilidade à população brasileira, “sem tentar esconder absolutamente nada”, após o caso de corrupção do Banco Master atingir ministros da Corte.

Lula fez as declarações durante um evento no Palácio do Planalto que reuniu Fachin e Gonet em meio à crise de credibilidade instalada no Supremo.

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Na ocasião, o petista sancionou projetos relacionados a fundos do sistema de Justiça.

Harmonia entre os Poderes

O ato foi marcado por discursos em defesa das instituições e da harmonia entre os Poderes. Durante o evento, Fachin defendeu a soberania da Constituição Federal.

“As instituições da República precisam ser preservadas, sobretudo nos momentos de maior tensão. Nenhuma autoridade está acima da Constituição, nenhum Poder está acima da lei e nenhum interesse circunstancial pode se sobrepor à integridade do Estado”, afirmou.

Fachin também defendeu o fim do Inquérito das Fake News. Antes, ele havia retirado do mesmo inquérito o pedido do ministro Alexandre Moraes para investigar o colega André Mendonça e encaminhado o caso à Presidência da Corte, comandada por ele.

“Os acontecimentos recentes demonstram o acerto e a urgência de três metas da nossa gestão: a adoção de um código de ética, o fim do inquérito das Fake News e a modernização do sistema de Justiça”, disse.