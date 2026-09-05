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CRISE

Delegados da PF pedem afastamento de Paulo Gonet do caso Master

Em nota pública, associação pediu que PGR se declare impedido de atuar

Ane Catarine
Por
Paulo Gonet
Paulo Gonet - Foto: Gustavo Moreno/STF
Eleições 2026

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) pediu neste sábado, 5, que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se declare impedido de atuar nos processos relacionados aos fatos em que é citado no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga o Banco Master.

O pedido ocorre diante da gravidade dos fatos apurados pela Polícia Federal e da citação nominal de Gonet em um relatório produzido pela corporação.

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O documento também traz informações envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Master.

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Entenda

A manifestação dos advogados ocorre após a Procuradoria-Geral da República (PGR) instaurar um Procedimento de Controle Externo da Atividade Policial para apurar a atuação da PF na elaboração do relatório referente ao material apreendido na Compliance Zero.

A associação classificou a medida como motivo de “indignação e preocupação” e sustentou que os delegados e servidores responsáveis pelo documento apenas cumpriram uma determinação judicial, sem liberdade para decidir se produziriam ou não o relatório.

Segundo a ADPF, caso a PGR considere irregular a decisão judicial que determinou a produção do documento, o questionamento deveria ser feito diretamente no processo em tramitação no STF, e não por meio de procedimento direcionado à atuação dos policiais.

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Tags

Banco MAster Paulo Gonet PF

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