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RESTRIÇÕES A BOLSONARO

Flávio Bolsonaro diz estar há quase 2 meses sem ver o pai: “Censurado”

Senador voltou a criticar restrições impostas por Alexandre de Moraes

Ane Catarine
Por
O senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro
O senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro - Foto: Divulgação/Vittor Sales
Eleições 2026

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou no sábado, 5, que está há quase dois meses sem ver o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar após ser condenado por tentativa de golpe de Estado.

Durante uma live nas redes sociais, o presidenciável também afirmou que o pai está “censurado” porque está proibido de acessar a internet, assistir à televisão e receber visitas dos filhos.

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“Você quer dar uma palavrinha como se o Bolsonaro pudesse ouvir em algum momento? Ele não pode te assistir, está proibido de ter acesso à internet, está censurado. Tem dois meses quase que eu estou proibido de ver meu próprio pai. Fico sabendo como ele está pelos advogados”, disse.

Decisão do STF

Em julho, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu Flávio Bolsonaro de visitar o pai por 90 dias.

A medida foi tomada depois que Flávio publicou nas redes sociais uma carta escrita por Jair Bolsonaro, descumprindo uma das medidas cautelares impostas ao ex-presidente.

Na decisão, Moraes entendeu que a publicação violou a proibição de Jair Bolsonaro usar redes sociais, ainda que a publicação fosse feita por terceiros.

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Na transmissão, Flávio também convocou apoiadores para os atos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, marcados para esta segunda-feira (7), feriado de 7 de Setembro.

“Mais uma vez, é muito importante que você possa comparecer nas ruas amanhã, no 7 de setembro. Veja aí perto da sua cidade se não tem também algum ato pela liberdade. Mais um ato fora Lula e fora Moraes”, afirmou.

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Alexandre de Moraes Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro STF

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