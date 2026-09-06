Flávio Bolsonaro diz estar há quase 2 meses sem ver o pai: “Censurado”

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O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou no sábado, 5, que está há quase dois meses sem ver o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar após ser condenado por tentativa de golpe de Estado.

Durante uma live nas redes sociais, o presidenciável também afirmou que o pai está “censurado” porque está proibido de acessar a internet, assistir à televisão e receber visitas dos filhos.

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“Você quer dar uma palavrinha como se o Bolsonaro pudesse ouvir em algum momento? Ele não pode te assistir, está proibido de ter acesso à internet, está censurado. Tem dois meses quase que eu estou proibido de ver meu próprio pai. Fico sabendo como ele está pelos advogados”, disse.

Decisão do STF

Em julho, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu Flávio Bolsonaro de visitar o pai por 90 dias.

A medida foi tomada depois que Flávio publicou nas redes sociais uma carta escrita por Jair Bolsonaro, descumprindo uma das medidas cautelares impostas ao ex-presidente.

Na decisão, Moraes entendeu que a publicação violou a proibição de Jair Bolsonaro usar redes sociais, ainda que a publicação fosse feita por terceiros.

Impeachment de Moraes

Na transmissão, Flávio também convocou apoiadores para os atos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, marcados para esta segunda-feira (7), feriado de 7 de Setembro.