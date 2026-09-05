“Já passou da hora”, diz Flávio ao cobrar impeachment de Moraes

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O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou neste sábado, 5, que “já passou da hora” de o Senado Federal pautar o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

A declaração ocorre em meio à crise que atingiu o STF nesta semana, após uma troca de acusações entre Moraes e o ministro André Mendonça envolvendo o caso do Banco Master.

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Na última terça-feira, 1º, Mendonça retirou o sigilo da ação que apura trocas de mensagens entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e Moraes.

Na noite da quinta-feira, 3, Moraes utilizou o inquérito das Fake News para acusar o colega de Corte de cometer crimes na condução de ações no tribunal.

Flávio cumpriu agenda ao lado de Sergio Moro

Flávio falou com jornalistas neste sábado após visitar Filipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso em Ponta Grossa, no interior do Paraná.

O senador e candidato ao governo do Paraná Sergio Moro (PL) acompanhou Flávio na agenda.