PRESSÃO
“Já passou da hora”, diz Flávio ao cobrar impeachment de Moraes
Declaração do senador ocorre em meio à crise no STF envolvendo o Banco Master
O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou neste sábado, 5, que “já passou da hora” de o Senado Federal pautar o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.
A declaração ocorre em meio à crise que atingiu o STF nesta semana, após uma troca de acusações entre Moraes e o ministro André Mendonça envolvendo o caso do Banco Master.
Na última terça-feira, 1º, Mendonça retirou o sigilo da ação que apura trocas de mensagens entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e Moraes.
Na noite da quinta-feira, 3, Moraes utilizou o inquérito das Fake News para acusar o colega de Corte de cometer crimes na condução de ações no tribunal.
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Flávio cumpriu agenda ao lado de Sergio Moro
Flávio falou com jornalistas neste sábado após visitar Filipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso em Ponta Grossa, no interior do Paraná.
O senador e candidato ao governo do Paraná Sergio Moro (PL) acompanhou Flávio na agenda.