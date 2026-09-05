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ARTICULAÇÃO

Flávio quer diálogo com STF após crise entre Moraes e Mendonça

Coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, se reuniu com ministro Gilmar Mendes

Yuri Abreu
Por
Campanha de Flávio Bolsonaro quer diálogo com STF após crise na Corte
Campanha de Flávio Bolsonaro quer diálogo com STF após crise na Corte - Foto: Andressa Anholete | Agência Senado
Eleições 2026

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) busca estabelecer uma interlocução com o Supremo Tribunal Federal (STF), em meio ao aumento das críticas da direita ao ministro Alexandre de Moraes e crise institucional na Corte, na qual o também ministro André Mendonça está inserido.

Na última quarta-feira, 2, o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio, se reuniu com o também ministro do STF, Gilmar Mendes. O encontro, segundo a CNN, teve duração de cerca de 15 minutos. O objetivo foi transmitir a mensagem de que as críticas a Alexandre de Moraes e a pressão pela saída do magistrado não representam um ataque ao Supremo como instituição.

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Campanha fala em relação institucional

Ainda de acordo com a publicação, Gilmar Mendes teria sido procurado também diante da possibilidade de uma vitória de Flávio Bolsonaro nas eleições. A expectativa seria de que o ministro pudesse contribuir para uma eventual transição.

Durante a conversa, Marinho afirmou que uma eventual gestão de Flávio Bolsonaro pretende manter uma relação institucional com o STF e buscar harmonia entre os Poderes.

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Flávio defende anistia e cita perdão ao pai

Flávio Bolsonaro tem afirmado que, caso seja eleito presidente, pretende trabalhar com o Congresso pela aprovação de uma anistia para os envolvidos nos atos de 8 de Janeiro e na tentativa de golpe de Estado.

Caso não consiga viabilizar a medida no Congresso, o candidato do PL também afirma que poderá conceder um perdão presidencial ao pai, que cumpre pena de 27 anos e três meses.

Apesar das declarações, aliados têm orientado o senador a buscar diálogo com integrantes do STF, em uma tentativa de evitar novos conflitos entre o Executivo e a Corte, semelhantes aos registrados durante o governo Jair Bolsonaro.

Ato de 7 de Setembro em São Paulo terá críticas a Moraes

A crise envolvendo os ministros também passou a ocupar espaço central no ato de campanha convocado por Flávio Bolsonaro para o feriado de 7 de Setembro, na Avenida Paulista.

A manifestação deve reunir críticas a Moraes e manifestações de apoio a André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro. A campanha de Flávio também pretende reforçar o discurso de que uma eventual reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderia alterar a composição da Corte.

Durante o atual mandato, Lula indicou Cristiano Zanin e Flávio Dino para o STF. O presidente também indicou Jorge Messias, advogado-geral da União, para uma vaga, mas a indicação foi rejeitada pelo Senado.

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Tags

Alexandre de Moraes André Mendonça Flávio Bolsonaro Gilmar Mendes STF

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