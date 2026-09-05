ARTICULAÇÃO
Flávio quer diálogo com STF após crise entre Moraes e Mendonça
Coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, se reuniu com ministro Gilmar Mendes
A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) busca estabelecer uma interlocução com o Supremo Tribunal Federal (STF), em meio ao aumento das críticas da direita ao ministro Alexandre de Moraes e crise institucional na Corte, na qual o também ministro André Mendonça está inserido.
Na última quarta-feira, 2, o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio, se reuniu com o também ministro do STF, Gilmar Mendes. O encontro, segundo a CNN, teve duração de cerca de 15 minutos. O objetivo foi transmitir a mensagem de que as críticas a Alexandre de Moraes e a pressão pela saída do magistrado não representam um ataque ao Supremo como instituição.
Campanha fala em relação institucional
Ainda de acordo com a publicação, Gilmar Mendes teria sido procurado também diante da possibilidade de uma vitória de Flávio Bolsonaro nas eleições. A expectativa seria de que o ministro pudesse contribuir para uma eventual transição.
Durante a conversa, Marinho afirmou que uma eventual gestão de Flávio Bolsonaro pretende manter uma relação institucional com o STF e buscar harmonia entre os Poderes.
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Flávio defende anistia e cita perdão ao pai
Flávio Bolsonaro tem afirmado que, caso seja eleito presidente, pretende trabalhar com o Congresso pela aprovação de uma anistia para os envolvidos nos atos de 8 de Janeiro e na tentativa de golpe de Estado.
Caso não consiga viabilizar a medida no Congresso, o candidato do PL também afirma que poderá conceder um perdão presidencial ao pai, que cumpre pena de 27 anos e três meses.
Apesar das declarações, aliados têm orientado o senador a buscar diálogo com integrantes do STF, em uma tentativa de evitar novos conflitos entre o Executivo e a Corte, semelhantes aos registrados durante o governo Jair Bolsonaro.
Ato de 7 de Setembro em São Paulo terá críticas a Moraes
A crise envolvendo os ministros também passou a ocupar espaço central no ato de campanha convocado por Flávio Bolsonaro para o feriado de 7 de Setembro, na Avenida Paulista.
A manifestação deve reunir críticas a Moraes e manifestações de apoio a André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro. A campanha de Flávio também pretende reforçar o discurso de que uma eventual reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderia alterar a composição da Corte.
Durante o atual mandato, Lula indicou Cristiano Zanin e Flávio Dino para o STF. O presidente também indicou Jorge Messias, advogado-geral da União, para uma vaga, mas a indicação foi rejeitada pelo Senado.