Chefe da PF apoia veto a delegados da corporação em gabinetes do STF

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O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou apoiar a proposta do ministro Gilmar Mendes para impedir que delegados da PF atuem como servidores cedidos nos gabinetes de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Andrei confirmou que foi procurado por Gilmar nos últimos dias para tratar do assunto e declarou apoio à medida. “Comentou e tem meu total apoio”, afirmou o diretor-geral.

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A sugestão também foi apresentada por Gilmar ao presidente do STF, ministro Edson Fachin. A discussão ocorre em meio ao embate entre os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes envolvendo o chamado Caso Master.

Mendonça, relator da investigação no Supremo, avançou recentemente sobre a apuração que envolve a relação de Moraes com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O caso ganhou novos desdobramentos após a divulgação de mensagens extraídas do celular do banqueiro.

Delegados em gabinetes

Atualmente, dois delegados da PF trabalham como assessores no gabinete de André Mendonça. Alexandre de Moraes também conta com dois integrantes da corporação em sua equipe, enquanto Luiz Fux tem um delegado cedido ao gabinete.

A discussão sobre a presença de delegados em tribunais não é recente. Em junho, o Ministério da Justiça determinou que delegados da PF cedidos a juízes e outros tribunais retornassem à corporação. Na ocasião, porém, a determinação não foi aplicada aos servidores que atuavam no STF.