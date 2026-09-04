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OPERAÇÃO PARAGUAI

Grupo de criminosos é alvo da Polícia por esquema de tráfico de drogas

Investigação analisa diversos crimes também contra a vida ocorridos em 2025 e 2026

Alice Paulilo
Por
Polícia cumpre operação tráfico de drogas no interior da Bahia
Polícia cumpre operação tráfico de drogas no interior da Bahia - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

A Operação Paraguai, deflagrada nesta sexta-feira, 4, pela Polícia Civil, cumpriu ordens judiciais contra investigados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e crimes contra a vida. Crimes ocorreram na cidade de Itambé, centro-sul da Bahia, entre 2025 e 2026.

Mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos nos bairros Felipe Achy, conhecido como “Paraguai”, José Gusmão de Brito e Valdomiro Santos, no município.

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Investigações apontam ligação com grupo criminoso

De acordo com as investigações, os alvos possuem relação com integrantes e colaboradores de um grupo criminoso com atuação também em outros estados. Os inquéritos, que levaram o aprofundamento da apuração, foram instaurados para crimes ocorridos no município entre 2025 e 2026.

As diligências seguem em curso. O balanço da operação será divulgado ao longo do dia, à medida que as equipes concluírem o cumprimento das ordens judiciais e consolidarem os resultados.

“A execução simultânea das medidas busca ampliar a efetividade das investigações, evitar a ocultação ou destruição de provas e possibilitar a localização dos investigados que são alvos das ordens judiciais”, afirmou o delegado titular da Delegacia Territorial (DT/Itambé), Márcio Allan.

A ação acontece por meio da Delegacia Territorial (DT/Itambé), unidade vinculada à 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/Itapetinga), com apoio de equipes da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/Vitória da Conquista) e da Diretoria Regional de Polícia do Interior (DIRPIN/Sudoeste).

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Bahia crimes tráfico de drogas

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