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HOME > POLÍCIA

FEMINICÍDIO E SUICÍDIO

Homem mata esposa e depois tira a própria vida em Porto Seguro

Corpos foram encontrados dentro de um imóvel em Arraial d'Ajuda

Andrêzza Moura
Por
Mulher foi morta a tiros
Mulher foi morta a tiros - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma mulher identificada como Maíra Rodrigues Nascimento, de 29 anos, foi morta a tiros, na madrugada desta quarta-feira, 2, em Arraial d’Ajuda, Porto Seguro, na região sul da Bahia.

Segundo informações, ela foi morta dentro de casa pelo companheiro, Maiko Santos Oliveira, de 33. Após assassinar a esposa, ele tirou a própria vida. A arma usada pelo homem para cometer o crime e para se suicidar foi encontrada ao lado dos corpos.

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A Polícia Civil registrou o caso como feminicídio seguido de suicídio. Um inquérito policial foi instaurado para esclarecer as circunstâncias dos fatos. As informações são do Blog do Marcelo.

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Tags

Arraial D´Ajuda Feminicído porto seguro suicídio

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