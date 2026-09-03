Policial rodoviário federal fica ferido após viatura capotar na BR-324

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Um policial rodoviário federal ficou ferido após a viatura que estava capotar na BR-324, na tarde desta quinta-feira, 3, no trecho da cidade de Amélia Rodrigues, na microrregião de Feira de Santana.

O acidente aconteceu, por volta das 12h30, no Km 547, na ladeira da Imbira. Segundo informações preliminares, dois policiais estavam no veículo. Um deles quebrou um dos dedos e o outro não teve ferimento.

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Ainda de acordo informações, no momento do capotamento a pista estava bastante molhada por causa da chuva. As informações são do Acorda Cidade.