Irmãos mortos com a mãe na Bahia já eram indiciados pela morte de PM em Goiás

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Os irmãos Matheus Pereira Oliveira, de 26 anos, e Venilson Pereira Oliveira, de 24, mortos a tiros junto com a mãe, Jandira Pereira Silva, de 49, em Correntina, no oeste da Bahia, já haviam sido indiciados pela morte de um policial militar em Goiás.

O cabo Leandro Gadelha foi morto em 22 de julho de 2024, durante uma ocorrência em que policiais da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam) entraram em um local onde cinco pessoas estariam negociando armas de fogo.

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Segundo a Polícia Civil, os agentes foram recebidos a tiros durante a ação. Na ocasião, os policiais não conseguiram identificar qual dos suspeitos havia efetuado os disparos.

Matheus e Venilson estavam entre as quatro pessoas indiciadas por homicídio após a ocorrência. Os quatro foram presos pela Rotam. Uma quinta pessoa que estava no local ficou ferida e foi encaminhada para uma unidade de saúde em Anápolis.

Matheus permaneceu preso após investigação

Em agosto de 2024, a Justiça determinou a soltura de três dos quatro suspeitos. Venilson estava entre eles e teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares, assim como outros dois investigados.

Matheus, por outro lado, permaneceu preso na ocasião, após ser apontado como o responsável por ter atirado contra o cabo da Polícia Militar.

A informação consta no histórico da investigação sobre a morte do agente.

Três pessoas da mesma família foram executadas

Mais de dois anos depois da morte do policial em Goiás, Matheus e Venilson foram mortos a tiros junto com a mãe, Jandira, em Correntina. O crime aconteceu na terça-feira, 1º, nas proximidades de um estabelecimento de gás.

Os três estavam em um carro quando foram surpreendidos por três homens que chegaram em outro veículo e efetuaram diversos disparos.

Mesmo baleadas, as vítimas conseguiram sair do automóvel e tentaram fugir, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Uma criança de 7 anos também estava dentro do carro no momento do ataque, mas não foi atingida pelos disparos.

Após o crime, a Guarda Civil Municipal isolou e preservou a área até a chegada das equipes de perícia. Os corpos foram encaminhados para os procedimentos legais.

Polícia investiga autoria do crime

A 1ª Delegacia Territorial de Santa Maria da Vitória instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias das mortes.

Até a última atualização da reportagem, ninguém havia sido preso pelo triplo homicídio.