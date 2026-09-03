Mulher é resgatada de cárcere após entregar bilhete com pedido de socorro para professora do filho

Uma mulher de 22 anos conseguiu escapar de uma situação de cárcere privado após enviar bilhetes escondidos nos cadernos do filho, de apenas sete anos. A criança levou os pedidos de socorro até a escola, em Gongogi, no sul da Bahia, onde a professora percebeu as mensagens e acionou a polícia.

O companheiro da vítima, de 27 anos, foi preso na quarta-feira, 2. Segundo o relato da jovem à polícia, ela mantinha um relacionamento com o suspeito desde os 13 anos e vinha sendo vítima de agressões e ameaças. Os dois têm dois filhos, um de sete anos e outro de um ano e dois meses.

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Nos últimos meses, conforme o depoimento, a violência teria se intensificado. A mulher contou que era impedida de sair de casa e também não podia manter contato com familiares.

Sem conseguir deixar o imóvel para procurar ajuda, ela encontrou uma maneira de denunciar o que estava vivendo: passou a escrever mensagens nos cadernos utilizados pelo filho na escola.

Em um dos pedidos de socorro, a jovem relatou que era constantemente ameaçada de morte e pediu ajuda. Em outro, afirmou que o companheiro ameaçava matá-la com um facão caso tentasse deixar a residência.

Além dos relatos escritos, uma das páginas tinha o desenho de uma mulher

Foto: Divulgação redes sociais

Professora acionou a polícia

Os pedidos chegaram até uma professora por meio do menino de sete anos. Ao tomar conhecimento da situação, a educadora procurou a Polícia Militar.

A partir da denúncia, policiais passaram a acompanhar a movimentação no endereço onde a família vivia e constataram que a jovem permanecia dentro da residência e raramente era vista do lado de fora.

O suspeito foi preso na quarta-feira após o cumprimento de um mandado de prisão e levado para uma unidade policial. Até esta quinta-feira (3), ele permanecia detido.

O homem deve passar por audiência de custódia, quando a Justiça decidirá se ele continuará preso e avaliará as demais medidas relacionadas ao caso.