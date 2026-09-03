Caso David: Polícia detalha mensagens que ligam jogador a grupo criminoso

A Polícia Civil do Espírito Santo apresentou, nesta quinta-feira, 3, as mensagens que se tornaram os principais indícios que apontam o envolvimento do atacante ex-Vitória, David, que atualmente atua no Vasco, em tráfico de drogas. O atleta foi alvo de mandado de busca e apreensão durante a Operação "A Tropa".

De acordo com o delegado-chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, Rodrigo Sandi Mori, três conversas foram analisadas pelos investigadores e o conteúdo acabou gerando uma suspeita sobre uma possível relação de David com o grupo criminoso.

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As autoridades apontam que as mensagens foram encontradas após a análise de um celular apreendido durante as investigações de uma tentativa de homicídio.

Veja a conversa que causou o envolvimento de David

No diálogo destacado pelo delegado, um interlocutor, identificado como o ex-agente do atleta Édson Vander da Silva Júnior, fala sobre a motivação para a realização do homicídio e também sobre o estado de saúde da vítima.

O crime ocorreu em meio a uma disputa pelo domínio do tráfico. A vítima foi sequestrada e baleada pela desconfiança de que estaria passando informações para um grupo rival, mas fugiu.

Após isso, a resposta que teria sido atribuída ao ex-Vitória foi: "mereceu tomar uns tiros mesmo".

Três dias depois do crime, David e Édson trocaram novas mensagens que também chamaram a atenção da polícia. Na ocasião, o ex-agente teria enviado um áudio ao jogador, suspeito de ser o atirador na tentativa de homicídio. O homem foi identificado como Ruan de Freitas Camargo Cruz, de 27 anos.

Na mensagem, Ruan pediu a Édson que David enviasse uma ajuda financeira para trocar o veículo que havia sido utilizado no crime. De acordo com a polícia, o pedido de Ruan envolvia o envio de dinheiro em espécie para a compra de um novo carro.

David foi revelado pelo Esporte Club - Foto: Tiago Caldas

Mensagens chamaram atenção

"Essas mensagens chamaram a nossa atenção sobre um possível financiamento do tráfico de drogas no bairro Serra Dourada 3 por parte do investigado (David)", destacou o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori.

Ainda conforme o delegado, Édson e Ruan chegaram a assumir o controle do tráfico de drogas nos bairros Serra Dourada 2 e 3.

Atualmente, Ruan e Édson estão presos no Centro de Detenção Provisória de Viana, no Espírito Santo, desde agosto de 2024.

Dois celulares apreendidos

Equipes da Polícia Civil do Espírito Santo, com apoio de agentes do Rio, estiveram na casa de David, em um condomínio na Barra da Tijuca, na última segunda-feira, 31. Dois celulares do atacante foram apreendidos.

O atleta esteve presente durante as buscas e, depois, seguiu para o centro de treinamento do Vasco, onde também havia um mandado de busca e apreensão.

Sobre a operação

A Operação “A Tropa” investiga um grupo suspeito de envolvimento com o tráfico interestadual de armas e drogas, além de lavagem de dinheiro.

Sobre o possível envolvimento de David, a polícia busca esclarecer como seria a relação dele com Ruan e se os contatos encontrados no celular do investigado têm alguma ligação com as atividades criminosas apuradas.

O que dizem David e o Vasco?

O Vasco acompanhou o cumprimento do mandado no centro de treinamento e afirmou que está colaborando com as autoridades.

De acordo com o diretor de futebol do clube, Admar Lopes, David vai seguir trabalhando normalmente e continuará disponível para jogar enquanto a investigação acontece.

Ele chegou a entrar em campo na partida de volta contra o Esporte Clube Vitória, no jogo de volta da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 2, no Barradão.

Vale ressaltar que, celebrando a classificação, o atleta simbolizou uma arma com as mãos.

“Queria oficialmente comunicar em nome do Vasco. Vários colegas questionaram em relação ao que ocorreu com o nosso atleta David Correia. Dizer que o Vasco está colaborando com as autoridades. Até haver uma resolução por parte das autoridades, o Vasco não vai tecer qualquer comentário. E dizer que o jogador continua a trabalhar normalmente nos próximos dias e está disponível para jogo”, afirmou.