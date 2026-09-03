Neymar é provocado pelo Palmeiras nas redes sociais: "Parabéns, viu?"

O Palmeiras fez uma provocação após Neymar publicar críticas ao gramado da Vila Belmiro, casa do Santos e local do clássico entre as equipes na quarta-feira, 2, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O empate por 0 a 0 garantiu a classificação do Alviverde.

Nas redes sociais, o Palmeiras exaltou as condições do gramado do Nubank Parque e destacou que o campo está “sempre perfeito e sem buracos”. O Verdão também afirmou que seus jogadores se sentem mais seguros para atuar no estádio, já que o piso “está sempre regular”.

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A provocação ocorre uma semana depois de Neymar ficar no banco de reservas e não entrar no confronto entre as equipes disputado no Nubank Parque. O estádio palmeirense é constantemente questionado por atletas e torcedores por utilizar gramado sintético.

“Queremos dar os parabéns aos responsáveis pelo campo do Nubank Parque… Não importa o dia, o gramado está sempre perfeito e sem buracos, porque é cuidado diariamente. Pode acreditar! Além de oferecermos um bom campo para o adversário, nossos atletas se sentem mais seguros pois, nas corridas, o piso está sempre regular. Não é à toa que o Palmeiras é o clube da Série A com menor número de lesões nos últimos cinco anos… Parabéns, viu? Ótimo trabalho”, publicou o Palmeiras.

Na legenda da postagem, o clube ainda reforçou a provocação: “A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim”.

"A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim" 🤷‍♂️ pic.twitter.com/2JYDsWQ82n — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 3, 2026

Crítica de Neymar

A brincadeira do Palmeiras foi uma referência direta para uma postagem de Neymar nos stories do Instagram, utilizando até um formato e layout parecidos. O craque do Peixe chegou a dizer que o campo "foi o pior gramado que a Vila já teve".

"Queria das os parabéns ao no responsável do campo da Vila Belmiro. Ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buraco, porque fizeram descompactação um dia antes do jogo.

Inacreditável! Além de jogar contra o adversário, nós jogamos contra o campo, e ainda por cima fazemos mais força para arranques e freadas durante a corrida, porque o campo está desregular. Não foi atoa que três sentiram no primeiro tempo.

Parabéns, viu... ótimo trabalho de merda".