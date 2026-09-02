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Vampeta expõe cobrança de Neymar após declaração polêmica

Ex-jogador mostrou prints de conversas com o camisa 10 do Santos

Gustavo Nascimento
Por
Neymar no Santos
Neymar no Santos - Foto: Guilherme Dionizio

Neymar cobrou Vampeta nas redes sociais após o ex-jogador criticar a quantidade de cartões amarelos recebidos por ele neste ano. A derrota do Santos por 3 a 0 para o Palmeiras, na última quarta-feira, 26, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, fez com que Vampeta questionasse o camisa 10 santista.

“O Neymar joga quando quer e não joga quando não quer, viaja quando quer e não viaja quando não quer, força cartão quando quer... Vamos ficar escondendo isso? É notório”, disse Vampeta em um programa da Jovem Pan.

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Por conta disso, Neymar enviou uma mensagem diretamente a Vampeta para negar as acusações de que teria forçado o cartão amarelo, além de alfinetar atitudes do ex-atleta.

No programa desta segunda-feira, 31, Vampeta mostrou a mensagem acalorada enviada por Neymar, assim como sua resposta para apaziguar os ânimos.

Confira as mensagens

  • 1 de 2 Conversa entre Neymar e Vampeta no Instagram
    Conversa entre Neymar e Vampeta no Instagram |
  • 2 de 2 Conversa entre Neymar e Vampeta no Instagram
    Conversa entre Neymar e Vampeta no Instagram |
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copa do brasil Futebol neymar polêmica redes sociais Vampeta

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