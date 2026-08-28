Saiba porque brasileira foi expulsa do "Big Brother" da Argentina

Siga o A TARDE no Google

Uma brasileira protagonizou uma polêmica no “Gran Hermano Generación Dorada”, versão argentina do “Big Brother”, a ponto de ser expulsa da casa. A desclassificação da paranaense Stefanny Campanita Pereira aconteceu horas depois de uma discussão com Danelik Galazan terminar em troca de empurrões entre as duas participantes.

O conflito começou quando a argentina pegou as roupas de Stefanny e as jogou para fora do quarto. Ao tentar impedir a ação, a brasileira entrou em confronto com a participante argentina, e as duas trocaram empurrões. A produção decidiu retirar ambas do programa.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

🔥Após mexerem em suas maquiagens, a brasileira Campanita pegou as fotos dos filhos de algumas participantes do Gran Hermano e acabou gerando uma treta generalizada! pic.twitter.com/7xpINwwQb3 — Central Reality (@centralreality) August 27, 2026

Stefanny ainda protagonizou outro momento durante a saída. Depois de ser informada sobre a expulsão, a brasileira se recusou inicialmente a deixar a casa. Uma pessoa vestida de preto e usando uma máscara entrou na sede para acompanhá-la até a porta, encerrando a participação da jovem no reality.

👁️ ENTRÓ PRODUCCIÓN A SACARLA: Campanita se negó a salir de la casa de Gran Hermano Argentina, tras ser expulsada, y la producción ingresó a una mujer encapuchada para sacarla.



— Esto es CINE 🚬#GranHermano pic.twitter.com/0ferbl95qn — nacho con O (@NachoConO) August 28, 2026

Gran Hermano

Exibido pela Telefe desde 23 de fevereiro, o “Gran Hermano Generación Dorada” começou com 43 participantes de diferentes países da América Latina. O prêmio é de 70 milhões de pesos argentinos, cerca de R$ 250 mil. Atualmente, sete participantes continuam na disputa.

Natural de Foz do Iguaçu, no Paraná, Stefanny foi a única representante do Brasil na edição. A cidade onde nasceu fica na fronteira com a Argentina, de forma que a participante cresceu com fortes influências do país.