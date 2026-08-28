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ENTRETENIMENTO

Saiba porque brasileira foi expulsa do "Big Brother" da Argentina

Influenciadora paranaense protagonizou polêmica dentro do reality show

Gustavo Nascimento
Por
Stefanny Campanita Pereira foi expulsa
Stefanny Campanita Pereira foi expulsa - Foto: Reprodução

Uma brasileira protagonizou uma polêmica no “Gran Hermano Generación Dorada”, versão argentina do “Big Brother”, a ponto de ser expulsa da casa. A desclassificação da paranaense Stefanny Campanita Pereira aconteceu horas depois de uma discussão com Danelik Galazan terminar em troca de empurrões entre as duas participantes.

O conflito começou quando a argentina pegou as roupas de Stefanny e as jogou para fora do quarto. Ao tentar impedir a ação, a brasileira entrou em confronto com a participante argentina, e as duas trocaram empurrões. A produção decidiu retirar ambas do programa.

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Stefanny ainda protagonizou outro momento durante a saída. Depois de ser informada sobre a expulsão, a brasileira se recusou inicialmente a deixar a casa. Uma pessoa vestida de preto e usando uma máscara entrou na sede para acompanhá-la até a porta, encerrando a participação da jovem no reality.

Gran Hermano

Exibido pela Telefe desde 23 de fevereiro, o “Gran Hermano Generación Dorada” começou com 43 participantes de diferentes países da América Latina. O prêmio é de 70 milhões de pesos argentinos, cerca de R$ 250 mil. Atualmente, sete participantes continuam na disputa.

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Natural de Foz do Iguaçu, no Paraná, Stefanny foi a única representante do Brasil na edição. A cidade onde nasceu fica na fronteira com a Argentina, de forma que a participante cresceu com fortes influências do país.

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Tags

Big Brother expulsão Gran Hermano Reality Show

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