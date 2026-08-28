Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

CASA DE FAMOSOS

Lázaro Ramos revela reforma da sua nova casa em Salvador: "Meu refúgio"

Ator baiano compartilhou obra em suas redes sociais

Agatha Victoria Reis
Por
Lázaro Ramos em Salvador
Lázaro Ramos em Salvador - Foto: Reprodução| Redes sociais

Lázaro Ramos compartilhou a reforma da sua nova casa em Salvador. Em suas redes sociais, o ator baiano mostra detalhes da obra e promete documentar cada passo da transformação da residência.

Durante o vídeo, Lázaro Ramos contou que decidiu criar um novo refúgio familiar para acomodar seus filhos e ficar mais perto de suas raízes baianas.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Eu tô muito emocionado por poder mostrar para vocês a minha casa de Salvador, que é o meu lugar, o lugar de onde eu venho, onde tá minha família, minhas raízes e que agora eu vou ter um lar”, compartilhou o ator.

Leia Também:

BILIONÁRIA

Viúva de Silvio Santos acumula patrimônio superior a R$ 3 bilhões
Viúva de Silvio Santos acumula patrimônio superior a R$ 3 bilhões imagem

POLÊMICA

Cristian Cravinhos usa taco em vídeo adulto e revolta internautas
Cristian Cravinhos usa taco em vídeo adulto e revolta internautas imagem

REPERCUTIU

Evaldo Macarrão se pronuncia após ser ligado a relacionamento abusivo
Evaldo Macarrão se pronuncia após ser ligado a relacionamento abusivo imagem

A casa de Lázaro Ramos em Salvador

Com criação de espaços integrados, sala ampla e uma cozinha com ilha, o baiano revelou detalhes sobre o projeto da sua nova residência. “Aqui vai ficar uma ilha que a pessoa vai cozinhar aqui enquanto conversa, vê a vista, celebra”, disse.

Além disso, ele destaca que a obra busca um equilíbrio entre a modernidade e a preservação histórica, mantendo elementos originais do edifício. Segundo ele, a estética da casa será uma homenagem à cultura local.

“A casa toda vai ter a cara da Bahia, com materiais da Bahia, de Salvador, com texturas que remetem a tudo aquilo que a gente ama em Salvador, mas ao mesmo tempo preservando a história desse prédio onde fica o apartamento”, revelou em vídeo.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Lázaro Ramos (@olazaroramos)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

entretenimento lázaro ramos mansão de famosos

Relacionadas

Mais lidas