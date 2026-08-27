Cristian Cravinhos usa taco em vídeo adulto e revolta internautas

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O ex-detento Cristian Cravinhos chocou a web após aparecer com um taco nos bastidores de uma gravação de conteúdo adulto. A atitude gerou revolta entre os internautas, que fizeram alusão ao assassinato de Marísia e Manfred von Richthofen, pais de Suzane von Richthofen, pelo qual foi condenado.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ao lado de Rafa Martinz, eles utiliza o objeto para insinuar que, após as gravações, estaria “destruído”. Ele também aparece com uma maquiagem roxa, utilizada para a encenação.

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O conteúdo, no entanto, não foi bem recebido pelos internautas, que criticaram a atitude do ex-detento. “Meu Deus, gente, que absurdo! Vocês ironizando algo que aconteceu há mais de 20 anos!”, comentou um deles.

Outro internauta afirmou: “Que absurdo brincar com um crime em que duas pessoas morreram. Inacreditável o que fazem por engajamento”.

“Usar trocadilhos e duplos sentidos que remetem a um crime brutal como ferramenta de apelo sexual e marketing em plataformas de conteúdo adulto cruza a linha da reinvenção pessoal”, criticou um terceiro.

Veja o vídeo:

Ex-affair de Cristian Cravinhos critica atitude

Os internautas não foram os únicos a criticar a atitude do ex-detento. O ex-affair de Cristian, Ricardo Duda, também reagiu à publicação.

“No mínimo, falta bom senso. Até para quem não tem escrúpulos, uma cena dessas demonstra o quanto é grave brincar com um crime tão bárbaro do qual a própria pessoa participou”, disse.

Duda ainda afirmou que usar o crime para gerar engajamento é assustador. “Apelar dessa maneira por engajamento é de uma falta de vergonha na cara assustadora. Sinceramente, chega a ser desesperador. Olha… é realmente o fim”, comentou.

Relembre o crime

O assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, pais de Suzane von Richthofen, tornou-se um dos crimes mais chocantes da história policial brasileira.

Conhecidos como os "irmãos cravinhos", Cristian e Daniel Cravinhos participaram do duplo homicídio que ocorreu na noite de 31 de outubro de 2002, em uma mansão no bairro do Brooklin, em São Paulo.

Atualmente, Cristian Cravinhos está em liberdade e cumpre o restante da pena em regime aberto desde março de 2025.