Vídeo: Ex de ator global expõe violência psicológica e depressão durante relatos

A criadora de conteúdo Alana Àyọ̀ká publicou uma sequência de vídeos em sua conta oficial no Instagram com relatos detalhados sobre o término do relacionamento com o ator global Evaldo Macarrão. Os registros somam mais de vinte minutos de depoimento sobre o período entre 2019 e 2023.

Violência psicológica e agressividade no cotidiano

A autora dos vídeos descreve o início da convivência e a transição para episódios de controle e hostilidade. Segundo o relato, a dinâmica do relacionamento avançou de atitudes verbais agressivas para cenários de isolamento e sofrimento emocional profundo.

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“Existem muitas formas de uma pessoa fazer você acreditar que quer ficar, te prender sem que você precise estar realmente física e presa em algum lugar”, declara Alana.

A narrativa aponta que os primeiros meses transcorreram sem conflitos aparentes, mas que a postura do parceiro mudou com o tempo. “Primeiro começou com violência psicológica, depois foi para gritos, agressividade, até chegar na agressão física, até chegar na pior parte da escrutidão”, afirma.

Ocultação de paternidade e impacto na saúde mental

O ponto central da crise emocional, conforme a postagem, ocorreu seis meses após o início do relacionamento, quando o ator revelou a descoberta de uma paternidade anterior. A omissão prévia gerou questionamentos sobre a quebra de confiança.

“Ele tinha quebrado a confiança, minha confiança, ele não me contou algo que era importante que eu soubesse”, pontua.

A publicação relata que a revelação tardia foi acompanhada por recriminações direcionadas a ela. “Ele me fazia acreditar que eu estava sendo preconceituosa por não aceitar o fato dele ter uma criança, quando, na verdade, eu estava mal e estava sofrendo porque ele tinha quebrado a confiança”, afirma.

Isolamento, crise e busca por terapia

O depoimento aborda o impacto do comportamento do parceiro sobre a rotina e a integridade psicológica da influenciadora, que relata episódios de choro frequente, crises de ansiedade e restrições de diálogo.

“Eu tentava falar com algumas das minhas amigas, e quando eu ia falar com ele, que eu falei, ele começou a falar que estava expondo ele, expondo a vida dele para outras pessoas”, relata.

Conforme o relato, o pagamento de sessões de terapia pelo parceiro ocorreu sob a condição de restrição do tema. “O único lugar que eu conversava sobre a forma como eu estava me sentindo e estava sendo tratada era com a psicóloga”, diz.

Consequências físicas e afastamento das redes sociais

A progressão do quadro depressivo resultou em imobilidade física e interrupção das atividades públicas nas redes sociais. A influenciadora aponta que a pressão psicológica e o silenciamento dificultaram a superação do cenário.

“Não levantava mais da cama, não tinha força para fazer nada, já estava mesmo em depressão”, relata. A gravação de vídeos foi suspensa devido à impossibilidade de ocultar o sofrimento emocional. “Eu estava gravando vídeo, depois eu parei, eu sumi por um tempo de gravar vídeo porque eu não estava conseguindo disfarçar”.

A equipe de reportagem entrou em contato com ator Edvaldo Macarrão, mas, até o fechamento desta reportagem, não obteve retorno. Seguimos acompanhando o caso.

Veja, abaixo, vídeo postado no Instagram de Alana: