Juliano Floss rompe o silêncio após término com Marina Sena: “A vida é assim”

O influenciador digital Juliano Floss rompeu o silêncio e falou pela primeira vez sobre o término do relacionamento com a cantora Marina Sena. O fim do namoro foi anunciado por ele mesmo na semana passada, nas redes sociais.

Ele afirmou que mantém a admiração pela cantora e refletiu sobre os ciclos da vida ao comentar a separação.

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“A admiração como artista, como ser humano, como tudo [permanece]. Marina é incrível! E, como qualquer relacionamento na vida, porque a gente nasce sozinho e morre sozinho, relacionamentos começam e terminam. A vida é assim!”, disse o ex-BBB, em entrevista ao gshow.

Na oportunidade, Juliano também revelou que pretende adotar uma postura mais reservada em relação à vida pessoal daqui para frente. Ele disse que a experiência fez com que passasse a repensar a exposição de relacionamentos nas redes sociais.

“Eu acho que não vou querer expor minha intimidade de novo. Aprendi com a vida que não tem por que mesmo... Não temos noção das consequências quando a gente é mais novo e, às vezes, é muito bom preservar o que a gente ama e nossa intimidade, porque aí nenhuma energia afeta, nada toca”, falou o rapaz.

Juliano e Marina estavam juntos há mais de dois anos. No anúncio da separação, Juliano agradeceu o carinho de quem acompanhou a história do casal e falou sobre o respeito pelo que viveram juntos.

“Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim de meu relacionamento com Marina”, escreveu.