Juliano Floss anuncia fim de namoro com Marina Sena após 2 anos

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Juliano Floss anunciou o fim do namoro com Marina Sena, na noite desta segunda-feira, 17, após dois anos de relacionamento. Horas após aparecer com o semblante abatido em um vídeo, o influenciador publicou um story com a revelação.

"Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim do meu relacionamento com Marina", escreveu.

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No entanto, até o momento, a cantora não se pronunciou sobre o assunto.

Relacionamento polêmico

Juliano e Marina assumiram o namoro em julho de 2024, em uma série de fotos durante um tour pela Europa. O relacionamento foi cercado por uma série de polêmicas, principalmente envolvendo Vivi Wanderley, ex-namorada do ex-participante do Big Brother Brasil.

O romance teria começado durante uma viagem em que os três estavam juntos. A jovem chegou a gravar um vídeo relatando o drama sofrido na época, enquanto Floss estava confinado no reality show, em fevereiro deste ano.

Nas últimas semanas, internautas especulavam o fim da relação, apontando que a artista estava mais fria com o então namorado. No entanto, até o momento da publicação da matéria, não há informações sobre o que teria motivado o término.