POMBINHOS
Aos 22 anos, filho de Xanddy se casa em ilha privada e planeja herdeiro
Casamento aconteceu no domingo, 16
aO filho caçula de Xanddy e Carla Perez, Victor Alexandre, de 22 anos, se casou no domingo, 16, com a fisiculturista dominicana Jarline Batista, também de 22 anos, em uma ilha particular no litoral da Bahia. A cerimônia reuniu familiares e amigos próximos do casal.
O dia escolhido para o casamento não foi à toa. Os pombinhos se conheceram, ficaram noivos e agora se casaram em um dia 16 de agosto. Além disso, a união também marca os sete anos de relacionamento.
“No dia 16 de agosto nos conhecemos, no dia 16 de agosto noivamos, e hoje, 16 de agosto de 2026, nos casamos! Que Deus nos abençoe sempre, meu amor!”, disse o noivo, que entrou na cerimônia acompanhado pela mãe, que se emocionou.
“O maior sonho de todo pai e de toda mãe é ver seus filhos felizes. Hoje, casamos o nosso filho com a nossa nova filha do coração. Que Deus abençoe o amor de vocês”, celebrou Carla.
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Cerimônia em ilha particular e show de Xanddy
O casamento aconteceu na Ilha Bimbarras, com decoração assinada por Wil Bettencourt. De frente para o mar, o espaço foi enfeitado com flores brancas e fotografias de Victor e Jarline.
Quem conduziu a cerimônia foi o padre Antônio Maria, que tem uma ligação com a família. Foi ele também o responsável por celebrar o casamento de Carla Perez e Xanddy, há 24 anos.
Xanddy foi o responsável por comandar a festa e colocou os convidados para dançar ao som de sucessos do pagode baiano, incluindo músicas da época do Harmonia do Samba.
Novo herdeiro?
O artista aproveitou e brincou com a possibilidade de ganhar um neto em breve. “Me disseram que vem daqui um ano, hein?”, disse.
Victor e Jarline se conheceram quando ainda estavam no ensino médio, em Orlando, aos 15 anos. O relacionamento começou naquela época.