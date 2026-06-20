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Após polêmica com Uber, Xanddy revela ter recuperado os figurinos

Cantor usou as redes sociais para dizer que o motorista de aplicativo devolveu as peças esquecidas

Alice Paulilo
Por Alice Paulilo
Após polêmica com Uber, Xanddy prova roupas perdidas
Após polêmica com Uber, Xanddy prova roupas perdidas - Foto: Reprodução | Instagram

Xanddy anunciou em um story do Instagram que já recebeu as peças esquecidas por sua figurinista em um carro de aplicativo. As roupas serão usadas nos próximos shows do cantor, que disse na publicação: “Provando os figurinos que foram devolvidos”.

Xandd recuperou os looks esquecidos
Xandd recuperou os looks esquecidos - Foto: Reprodução | Instagram

Após sua figurinista esquecer as roupas em um carro de aplicativo, Carla Perez, sua esposa, pediu nas suas redes sociais para que o motorista devolvesse as peças. “Jorge Luiz querido, por favor, retornar urgente para a lavanderia que você deixou o nosso figurinista. Xanddy precisa experimentar os figurinos dos shows que ficaram dentro do seu carro”, escreveu ela.

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Além disso, publicou o comprovante da viagem, identificando o motorista como Jorge Luiz e pedindo que ele retornasse com urgência.

No entanto, o pedido não foi bem interpretado pelos fãs e outros internautas, apontando que a dançarina teria exposto o motorista. “Deveria ter vergonha de expor um pai de família não precisava dessa exposição toda claramente ele iria devolver os pertences, já ficou celular e muito mais coisas e toda as vezes ele devolveu até pq ele É TRABALHADOR e não ladrão, se fosse ladrão não estava RODANDO UBER”.

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Figurinos instagram xanddy

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