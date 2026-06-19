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"Quando Neymar for jogar, evitem esbarrar na TV", provoca Luana Piovani

A atriz brincou com a fama de "cai-cai" do jogador em suas redes sociais

Alice Paulilo
Por Alice Paulilo
| Atualizada em
Luana faz "brincadeirinha" com Neymar no instagram
Luana faz "brincadeirinha" com Neymar no instagram - Foto: Instagram/Luana Piovani

Com 49 anos, a atriz, Luana Piovani, compartilhou na última quinta-feira, 18, uma brincadeira com o jogador Neymar, de 34 anos: "Gente, aviso importante! Quando Neymar for jogar, evitem esbarrar na TV para ele não cair".

Em seu story do instagram ela ainda compartilhou uma frase de Rivelino, tri-campeão em 1970, que suspostamente teria sido direcionada a Neymar: "[Neymar] não fez nada em três Copas, vai fazer o que agora, quase ex-jogador?".

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A repercussão, claro, ganhou força depois da confirmação de que o jogador não acompanhará a delegação da Seleção Brasileira na viagem para a Filadélfia, anunciada nesta quinta-feira, 18.

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Segundo a confederação, o atacante permanecerá em Nova Jersey para otimizar a fase final do processo de recuperação da lesão na panturrilha direita, que o afasta dos gramados há cerca de um mês.

Portanto, a presença do atacante na partida contra o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos, é inviável.

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instagram luana piovani neymar

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