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CASO DE JUSTIÇA

Carlos Alberto é processado por dívida de quase R$ 30 mil e pode perder bens

Condomínio entrou na Justiça contra apresentador do SBT

Edvaldo Sales
Por
Condomínio entrou na Justiça contra apresentador do SBT
Condomínio entrou na Justiça contra apresentador do SBT - Foto: Divulgação

O apresentador do SBT Carlos Alberto de Nóbrega se tornou alvo de uma ação judicial em maio deste ano. O caso envolve suposta dívida do famoso e foi movido, também, contra Maria Fernanda de Nóbrega, filha do apresentador, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Os autos apontam que o condomínio localizado em Alphaville Industrial, Barueri, em São Paulo, afirma que pai e filha estão inadimplentes com as despesas condominiais referentes aos meses de janeiro a junho deste ano.

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Ainda de acordo com o condomínio, Carlos Alberto e Maria Fernanda possuem duas unidades no espaço e foram notificados extrajudicialmente para quitar os débitos, mas não resolveram as pendências. A dívida estaria no valor de R$ 26.300, aproximadamente, quando o caso teve início.

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Penhora dos imóveis

O condomínio pediu à Justiça a citação dos dois para que o valor seja pago voluntariamente no prazo de três dias.

Além disso, solicitou que, caso o pagamento não ocorra neste prazo, seja realizada a penhora de valores disponíveis em contas bancárias ou aplicações financeiras nos nomes de Carlos Alberto de Nóbrega e Maria Fernanda.

O condomínio pediu também que, se necessário, seja determinada a penhora dos imóveis, desde que as outras restrições e os bloqueios não sejam suficientes. Ademais, pleiteou que todas as cotas não pagas desde o início do caso também sejam incluídas e cobradas.

Nenhuma decisão foi registrada nos autos desde o início da ação. Carlos Alberto de Nóbrega e a filha Maria Fernanda ainda não foram citados.

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