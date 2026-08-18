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SHOW DO MILHÃO

Participante do Show do Milhão perde prêmio de R$ 100 mil após pedir ajuda dos universitários

André chegou a uma das etapas decisivas da disputa

Victoria Isabel
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Participante do Show do Milhão perde prêmio de R$ 100 mil após pedir ajuda dos universitários
Foto: Reprodução/SBT

Um participante do programa de televisão Show do Milhão perdeu a chance de levar R$ 100 mil após confiar em uma resposta errada dada pelos universitários durante o programa exibido no último domingo, 16.

André chegou a uma das etapas decisivas da disputa. Naquele momento, ele poderia parar e garantir R$ 80 mil, acertar a pergunta e avançar para R$ 100 mil ou errar e deixar o programa com R$ 40 mil.

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Pergunta de matemática confundiu universitários

Diante da dúvida, André decidiu usar um dos recursos disponíveis no programa: a ajuda dos universitários.

A pergunta apresentada por Patrícia Abravanel era: “A milésima parte de um litro é um mililitro, que também corresponde a:”.

As opções eram:

  • um metro cúbico;
  • um decímetro cúbico;
  • um centímetro cúbico;
  • um milímetro cúbico.

Os universitários indicaram a alternativa “milímetro cúbico”. André seguiu a indicação, mas a resposta estava errada.

A opção correta era centímetro cúbico.

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Após a resposta, as luzes ficaram vermelhas, indicando o erro. Patrícia Abravanel reagiu surpresa ao resultado.

“Nossa, que strike”, comentou a apresentadora.

Com o erro, André não avançou para a faixa de R$ 100 mil e deixou o Show do Milhão com R$ 40 mil. Caso tivesse acertado a questão, poderia seguir na disputa e garantir R$ 100 mil.

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prêmio SHOW DO MILHÃO televisão

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