SHOW DO MILHÃO
Participante do Show do Milhão perde prêmio de R$ 100 mil após pedir ajuda dos universitários
André chegou a uma das etapas decisivas da disputa
Um participante do programa de televisão Show do Milhão perdeu a chance de levar R$ 100 mil após confiar em uma resposta errada dada pelos universitários durante o programa exibido no último domingo, 16.
André chegou a uma das etapas decisivas da disputa. Naquele momento, ele poderia parar e garantir R$ 80 mil, acertar a pergunta e avançar para R$ 100 mil ou errar e deixar o programa com R$ 40 mil.
Pergunta de matemática confundiu universitários
Diante da dúvida, André decidiu usar um dos recursos disponíveis no programa: a ajuda dos universitários.
A pergunta apresentada por Patrícia Abravanel era: “A milésima parte de um litro é um mililitro, que também corresponde a:”.
As opções eram:
- um metro cúbico;
- um decímetro cúbico;
- um centímetro cúbico;
- um milímetro cúbico.
Os universitários indicaram a alternativa “milímetro cúbico”. André seguiu a indicação, mas a resposta estava errada.
A opção correta era centímetro cúbico.
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Após a resposta, as luzes ficaram vermelhas, indicando o erro. Patrícia Abravanel reagiu surpresa ao resultado.
“Nossa, que strike”, comentou a apresentadora.
Com o erro, André não avançou para a faixa de R$ 100 mil e deixou o Show do Milhão com R$ 40 mil. Caso tivesse acertado a questão, poderia seguir na disputa e garantir R$ 100 mil.