Participante do Show do Milhão perde prêmio de R$ 100 mil após pedir ajuda dos universitários

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Um participante do programa de televisão Show do Milhão perdeu a chance de levar R$ 100 mil após confiar em uma resposta errada dada pelos universitários durante o programa exibido no último domingo, 16.

André chegou a uma das etapas decisivas da disputa. Naquele momento, ele poderia parar e garantir R$ 80 mil, acertar a pergunta e avançar para R$ 100 mil ou errar e deixar o programa com R$ 40 mil.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pergunta de matemática confundiu universitários

Diante da dúvida, André decidiu usar um dos recursos disponíveis no programa: a ajuda dos universitários.

A pergunta apresentada por Patrícia Abravanel era: “A milésima parte de um litro é um mililitro, que também corresponde a:”.

As opções eram:

um metro cúbico;

um decímetro cúbico;

um centímetro cúbico;

um milímetro cúbico.

Os universitários indicaram a alternativa “milímetro cúbico”. André seguiu a indicação, mas a resposta estava errada.

A opção correta era centímetro cúbico.

Após a resposta, as luzes ficaram vermelhas, indicando o erro. Patrícia Abravanel reagiu surpresa ao resultado.

“Nossa, que strike”, comentou a apresentadora.

Com o erro, André não avançou para a faixa de R$ 100 mil e deixou o Show do Milhão com R$ 40 mil. Caso tivesse acertado a questão, poderia seguir na disputa e garantir R$ 100 mil.