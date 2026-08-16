Ex-padrasto de Neymar é anunciado em clube da Alemanha

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Ex-padrasto de Neymar Jr, Tiago Ramos, de 28 anos, foi anunciado como novo reforço do FC Altenbochum, da Alemanha, que disputa a sétima divisão.

O time apresentou o brasileiro como um meia-atacante capaz de jogar em diferentes posições, incluindo como centroavante ou atrás do atacante. Além disso, destacou a velocidade, criatividade e chute potente. Nas redes sociais, Tiago comemorou a nova etapa da carreira.

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"Muito feliz em fazer parte dessa família e preparado para esse novo desafio. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade. Toda honra e toda glória seja dada a Ti", escreveu.

Veja a publicação:

Carreira de Tiago Ramos

Tiago atuava no futebol paraibano antes de se relacionar com Nadine Gonçalves, em 2020. No entanto, foi no relacionamento que ele ganhou projeção nacional e passou a se dedicar à carreira de influenciador.

O namoro durou alguns meses e foi cercado de polêmicas, incluindo com o craque da Seleção Brasileira. Após o fim, ele participou de reality show e passou a produzir conteúdo adulto para comercialização na internet.

Ex da mãe de Neymar pede nova chance após confusão na web

Há um mês, o ex-companheiro da mãe de Neymar polemizou após postar um pedido de reconciliação nas redes sociais. Em publicação, o atleta compartilhou uma imagem de Nadine Gonçalves pedindo para reatar o namoro.

“Realmente eu não acredito que a gente nunca mais vai se encontrar, mas te digo algo: eu te amo. Me faz feliz de novo, por favor!”, escreveu o modelo.

Sobre o FC Altenbochum

O FC Altenbochum é um clube de futebol que disputa competições regionais do país. Ele foi fundado em 1920 e tem sua sede localizada a cerca de 516 km de Berlim, capital da Alemanha.