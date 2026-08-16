Edson Barboza anuncia aposentadoria após ser nocauteado no UFC

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O brasileiro Edson Barboza anunciou aposentadoria da carreira no MMA neste sábado, 15, aos 40 anos. A decisão ocorreu após ele ser nocauteado pelo argentino Esteban Ribovics no início do segundo round do UFC 330, na Filadélfia.

Após a derrota, o carioca se emocionou ao se despedir do octógono e agradeceu pela jornada de 16 anos no esporte.

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"Só quero agradecer, dei o meu melhor todos os dias, em todas as lutas. Estou muito agradecido, espero que tenham gostado. Não tenho nada a dizer além de obrigado", declarou o atleta visivelmente emocionado.

Carreira de Edson Barboza

Após a estreia em 2010, o lutador acumulou 33 combates. Destes foram:

18 vitórias;

15 derrotas.

Com os números, Edson é o terceiro lutador com mais vitórias por nocaute na categoria dos leves, com sete no total. Além disso, ele recebeu o prêmio de "luta da noite" dez vezes.