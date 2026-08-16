Fim de uma era: Cristiano Ronaldo anuncia data para aposentadoria

A reta final da carreira de Cristiano Ronaldo pode estar mais próxima do que muitos imaginavam. Aos 41 anos, o atacante português, que atualmente defende o Al Nassr, afirmou que a próxima temporada provavelmente será a última como jogador profissional.

A revelação foi feita em entrevista à revista Vogue, durante um período marcante da vida pessoal do craque, que se casou com Georgina Rodríguez em uma cerimônia reservada na residência do casal, em Cascais, Portugal, com a presença apenas de familiares.

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"Este provavelmente é meu último ano no futebol, e quero deixar um legado espetacular", declarou o português, em matéria ao lado da esposa, Georgina Rodríguez.

Cristiano Ronaldo soma atualmente 976 gols na carreira e tem como objetivo alcançar a marca de mil. O feito pode ser atingido ainda nesta temporada pelo clube saudita.

A possibilidade de aposentadoria também ocorre enquanto o jogador segue nos planos da seleção portuguesa. O novo treinador de Portugal, Jorge Jesus, já havia manifestado o desejo de contar com o atacante em futuras convocações.

Mesmo diante da proximidade do fim da carreira, Ronaldo afirmou que não pretende ficar sem atividades depois de deixar os gramados. O jogador contou que já planejou a nova fase e pretende aproveitar o tempo com viagens, padel e outras atividades.

"Já tenho meu futuro todo planejado... Tenho tantas coisas para me manter ocupado que é difícil dizer apenas uma. Como o futebol pode deixar um grande vazio, você precisa preencher seu tempo de várias maneiras, não apenas de uma. E também me divertir mais, viajar mais, assistir e jogar padel, que eu realmente gosto, e continuar desfrutando do que conquistei — do que conquistamos. Afinal, foram 25 anos com muito sacrifício”, concluiu CR7.

A despedida, caso se confirme, encerrará uma trajetória de 25 anos marcada por títulos, recordes e conquistas individuais. Ao longo da carreira, Cristiano passou por clubes como Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus, além de defender a seleção portuguesa.

Antes de iniciar essa nova etapa, porém, o português ainda terá a oportunidade de buscar os últimos objetivos como jogador. Entre eles está justamente a marca dos mil gols, enquanto tenta manter o nível que o colocou entre os maiores nomes da história do futebol.