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Brasil faz história e conquista dois ouros inéditos no Mundial de Ginástica Rítmica
Conjunto brasileiro superou adversárias nas duas finais e garantiu os primeiros ouros da história
O Brasil viveu um domingo histórico no Mundial de Ginástica Rítmica, em Frankfurt. O conjunto brasileiro conquistou duas medalhas de ouro nas finais por aparelhos, vencendo tanto a série de cinco bolas quanto a série mista, com três arcos e dois pares de maças.
A primeira conquista veio na apresentação de "Feeling Good". Com uma execução precisa, o Brasil recebeu 29,450 pontos, superando China e Bulgária e estabelecendo a maior nota da temporada na série simples. A equipe formada por Duda Arakaki, Sofia Madeira, Nicole Píricio, Mariane Gonçalves, Maria Paula Caminha e Julia Kurunczi chegou à decisão na oitava e última posição, após uma falha na classificatória.
"A gente vai cantar o hino!" A técnica Camila Ferezin celebrava em lágrimas ao fim da final das cinco bolas. Lágrimas de um desabafo. O Brasil chegou à final da série simples apenas com a oitava e última vaga. Determinadas a colocar para trás a falha que quase tirou o país do pódio na prova geral de sábado, as brasileiras desta vez mostraram a rotina completa de "Feeling Good". Um enredo que destaca a sensualidade e o desabrochar de meninas se tornando mulheres. Mulheres agora campeãs mundiais em dose dupla. "Abracadabra" selou o feitiço brasileiro na série mista para encantar o Mundial e dominar o topo do pódio do conjunto neste domingo.
Na segunda decisão do dia, a equipe voltou à quadra ao som de "Abracadabra", hit de Lady Gaga. Novamente com uma apresentação sem erros, as brasileiras repetiram os 29,450 pontos e garantiram o segundo ouro. A Espanha terminou com 29,050 e ficou com a prata, enquanto a Bulgária levou o bronze, com 28,750.
O resultado amplia uma trajetória de crescimento da ginástica rítmica brasileira. Até o Mundial do ano passado, uma medalha era considerada um sonho para o país. No Rio de Janeiro, o Brasil conquistou duas pratas, na prova geral e na série mista. Em Frankfurt, além do bronze na prova geral, veio a vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de 2028. Neste domingo, os dois títulos inéditos completaram a sequência.
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“Essa medalha representa que todo o sacrifício valeu a pena. Foram longos anos correndo atrás dessa medalha. Mesmo não acreditando lá atrás, a gente trabalhou como se fosse possível. Esse possível foi chegando e veio nesse momento, depois de 15 anos de muito trabalho, muita dedicação. A gente tá sem acreditar”, disse a técnica Camila Ferezin.
Ouro nas cinco bolas
O Brasil foi o terceiro conjunto a entrar na quadra na final da série simples. Depois de avançar com a última vaga, a equipe apresentou a rotina de "Feeling Good" sem falhas e recebeu 29,450 pontos.
A marca superou os 29,250 obtidos pelo Brasil no Campeonato Pan-Americano de junho, que até então eram a maior nota da temporada. A China, atual campeã olímpica, terminou em segundo, com 28,900, enquanto a Bulgária ficou em terceiro, com 28,400.
A Espanha, campeã da prova geral e líder da classificatória, cometeu um erro e terminou com 27,450. A Alemanha, última equipe a competir, também teve uma falha grave e somou 25,400. Com isso, o Brasil confirmou o ouro inédito.
Segundo título com "Abracadabra"
Já campeãs mundiais nas cinco bolas, as brasileiras retornaram para a final da série mista. O conjunto foi novamente o terceiro a se apresentar e repetiu a execução precisa ao som de "Abracadabra".
A nota de 29,450 colocou o Brasil no topo da temporada também nessa prova. Antes do Mundial, a equipe tinha a terceira melhor marca do ano, com os 28,900 obtidos no Pan-Americano.
A Espanha, que havia vencido a prova geral e liderado a classificatória da série mista com 28,950, conseguiu 29,050 na final, mas ficou com a prata. A Bulgária aproveitou os erros do Japão e conquistou o bronze, com 28,750.
A Ucrânia, atual campeã mundial da série mista e responsável por tirar o ouro do Brasil no ano anterior, não conseguiu repetir o resultado. As ucranianas deixaram as maças caírem duas vezes e terminaram fora do pódio.