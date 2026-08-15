Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

CAMPEONATO BRASILEIRO

Brasileirão estreia ‘Lei anticera’ e regras inéditas na 23ª rodada

Novas regras da CBF alteram procedimentos envolvendo goleiros, substituições, árbitros e VAR

Redação
Por Redação
23ª rodada do Brasileirão estreia novas regras de arbitragem da CBF, incluindo a chamada “Lei anticera”.
23ª rodada do Brasileirão estreia novas regras de arbitragem da CBF, incluindo a chamada “Lei anticera”. - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado, 15, com o confronto entre Palmeiras e Fluminense, às 16h30. Além de abrir mais uma rodada da competição, a partida marcará a estreia de um novo conjunto de regras adotado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

As mudanças foram aprovadas pela entidade na última segunda-feira, 10, em conjunto com os clubes, e têm como base alterações promovidas pela International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pelas regras do futebol. A maior parte das novidades já foi aplicada na Copa do Mundo, mas uma delas será implementada pela primeira vez: o protocolo envolvendo atendimento médico aos goleiros.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

As alterações têm como principal objetivo aumentar o tempo de bola rolando e reduzir situações utilizadas para retardar as partidas.

Um estudo encomendado pela CBF Academy à empresa Opta analisou 177 jogos da Série A antes da paralisação para a Copa do Mundo e identificou uma média de apenas 52 minutos e 54 segundos de bola em jogo por partida.

Entre os fatores apontados para a redução do tempo efetivo estão o excesso de faltas, a demora nas cobranças, as reposições de bola e a chamada "cera".

Atendimento a goleiros terá nova punição

Uma das principais novidades envolve os goleiros. Atualmente, eles são os únicos jogadores que podem receber atendimento médico dentro do gramado sem precisar deixar o campo imediatamente.

A possibilidade, porém, passou a ser utilizada com frequência para interromper ou diminuir o ritmo das partidas. Com o novo protocolo, sempre que um goleiro receber atendimento médico em campo, um jogador de linha da mesma equipe também terá de deixar o gramado por um minuto.

A escolha do atleta que ficará temporariamente fora será feita pelo treinador ou pelo capitão da equipe. A regra é inédita e não chegou a ser utilizada durante a última Copa do Mundo.

Além disso, qualquer jogador que receber atendimento médico dentro de campo deverá permanecer fora por um minuto antes de retornar à partida.

Goleiros terão oito segundos para repor a bola


Outra mudança importante diz respeito ao tempo que os goleiros poderão permanecer com a bola nas mãos.

A partir de agora, o arqueiro terá oito segundos para realizar a reposição. Caso ultrapasse o limite, a posse será entregue ao adversário, que terá direito a um escanteio.

A mudança substitui a antiga referência de seis segundos, que já era prevista nas regras, mas tinha aplicação pouco frequente.

Tiro de meta e lateral também terão limite

As cobranças de tiro de meta e lateral também passarão a ter um tempo máximo.


O jogador responsável pelo tiro de meta terá cinco segundos para executar a cobrança. Se ultrapassar o limite, o adversário ganhará um escanteio.

Nos arremessos laterais, o prazo também será de cinco segundos. Caso a cobrança não seja realizada dentro do tempo determinado, a posse passará para a equipe adversária.

Substituído terá dez segundos para deixar o campo

As substituições também ganharam uma nova regra para evitar interrupções prolongadas.


O jogador que for substituído terá dez segundos para deixar o campo. Se exceder esse período, poderá ser punido com cartão amarelo.

A medida busca impedir que atletas utilizem as substituições para retardar a partida, principalmente nos minutos finais.

Apenas capitão poderá conversar com o árbitro


A comunicação entre jogadores e arbitragem também será modificada.


Pelo novo protocolo, somente o capitão poderá se aproximar do árbitro para discutir decisões tomadas durante a partida. Para indicar que está disponível para conversar, o árbitro fará um sinal com o punho cerrado acima da cabeça.

Depois disso, o capitão poderá se aproximar, enquanto os demais jogadores deverão permanecer a pelo menos quatro metros de distância.

Quem desrespeitar a determinação poderá receber cartão amarelo.

Leia Também:

LEI DO EX?

Ex-Bahia pode estrear pela Chapecoense na Série A contra o Tricolor
Ex-Bahia pode estrear pela Chapecoense na Série A contra o Tricolor imagem

PIVETES DE AÇO

Atacante norte-americano de 18 anos desponta entre joias do Bahia
Atacante norte-americano de 18 anos desponta entre joias do Bahia imagem

SECA DE GOLS

2º pior ataque da Série A, Vitória vive jejum de quatro rodadas
2º pior ataque da Série A, Vitória vive jejum de quatro rodadas imagem

Discussões com a mão na boca podem gerar cartão vermelho


Outra mudança chama atenção pela forma como pretende coibir determinados comportamentos durante as discussões em campo.

Jogadores que cobrirem a boca com as mãos durante uma discussão com adversários poderão ser punidos com cartão vermelho. A medida ficou conhecida como "protocolo Vini Jr.".

VAR ganha novas possibilidades de intervenção


O árbitro de vídeo também terá novas possibilidades de atuação. O VAR poderá revisar situações envolvendo um segundo cartão amarelo que resulte em expulsão.

O primeiro cartão amarelo, entretanto, continuará fora do alcance de uma revisão do árbitro de vídeo.

Outra alteração prevista envolve escanteios. A partir de 2027, o VAR poderá intervir caso um tiro de canto seja marcado de maneira equivocada e, na sequência da jogada, a equipe beneficiada marque um gol ou conquiste um pênalti.

Com o novo pacote, a CBF busca reduzir as interrupções e aumentar o tempo efetivo de jogo no Campeonato Brasileiro. A aplicação começa neste sábado, no duelo entre Palmeiras e Fluminense, que abre a 23ª rodada da competição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

campeonato brasileiro cbf

Relacionadas

Mais lidas