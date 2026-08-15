Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

SECA DE GOLS

2º pior ataque da Série A, Vitória vive jejum de quatro rodadas

Rubro-Negro não balança as redes há quatro partidas no Brasileirão

Redação
Por Redação
Vitória está há quatro jogos sem marcar na Série A
Vitória está há quatro jogos sem marcar na Série A - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória chega para o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, neste domingo, 16, no Barradão, com uma missão clara: voltar a marcar gols. A equipe rubro-negra atravessa uma sequência negativa no setor ofensivo e já acumula quatro partidas sem balançar as redes na Série A.

O momento contrasta com a goleada por 4 a 0 sobre o Athletico, pela Copa do Brasil. O resultado expressivo serviu como uma exceção em meio à dificuldade encontrada pelo time no Brasileirão, competição na qual o Vitória tem o segundo pior ataque.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em cinco partidas disputadas na Série A desde o início do segundo semestre, o Rubro-Negro marcou somente uma vez. O único gol saiu na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, pela 19ª rodada. Desde então, a equipe não conseguiu repetir o feito e sofreu oito gols no período.

Rubro-Negro ainda não marcou no segundo turno


A seca se estende para o segundo turno do Brasileirão. Sob o comando de Jair Ventura, o Vitória ainda não conseguiu marcar nessa etapa da competição e ocupa a última posição quando considerado apenas o recorte das partidas após a metade do campeonato.

A equipe também não balança as redes há 381 minutos de futebol. Para chegar a esse número, são considerados os quatro jogos completos sem marcar e os 21 minutos finais da partida contra o Vasco, quando saiu o último gol rubro-negro na Série A.

A sequência reúne os seguintes resultados:

  • Botafogo 0 x 0 Vitória — partida atrasada da quarta rodada;
  • Remo 2 x 0 Vitória — 20ª rodada;
  • Vitória 0 x 4 Palmeiras — 21ª rodada;
  • Flamengo 2 x 0 Vitória — 22ª rodada.


O problema não fica restrito ao Campeonato Brasileiro. Levando em conta todas as competições disputadas no segundo semestre, o Vitória marcou em apenas duas das sete partidas realizadas. Os únicos jogos em que o time conseguiu superar os goleiros adversários foram justamente os triunfos diante de Vasco e Athletico.

Leia Também:

ARTILHEIRO

Renê revela estratégia que utilizou para lidar com críticas
Renê revela estratégia que utilizou para lidar com críticas imagem

RETROSPECTO

Vitória mira fim de longo tabu contra o Botafogo em jogos no Barradão
Vitória mira fim de longo tabu contra o Botafogo em jogos no Barradão imagem

SÉRIE A

Botafogo terá desfalques importantes para enfrentar o Vitória
Botafogo terá desfalques importantes para enfrentar o Vitória imagem

Ataque do Vitória está entre os piores da Série A


O baixo rendimento ofensivo tem reflexo direto na campanha. Após 22 rodadas, o Vitória marcou 22 gols e aparece com o segundo pior ataque do campeonato. A equipe só supera a Chapecoense, lanterna da competição, que tem 20 gols.

A dificuldade para marcar também pode ser observada na frequência com que o Rubro-Negro termina as partidas em branco. Em oito das 22 rodadas, o time não conseguiu fazer nenhum gol, número que representa mais de um terço dos jogos disputados.

O cenário também evidencia a dependência de alguns jogadores. Renê e Renato Kayzer concentram boa parte da produção ofensiva do time e são responsáveis por nove dos 22 gols marcados pelo Vitória na Série A.

Artilharia do Vitória no Brasileirão

  • Renê: 5 gols;
  • Renato Kayzer: 4 gols;
  • Erick: 2 gols;
  • Gabriel Baralhas: 2 gols;
  • Diego Tarzia: 2 gols;
  • Matheuzinho: 2 gols;
  • Ramon: 2 gols;
  • Dudu: 1 gol;
  • Zé Vitor: 1 gol;
  • Cacá: 1 gol.
  • Kayzer e Renê se destacam na temporada

Barradão pode ser trunfo para reação

O Vitória terá uma oportunidade importante para tentar mudar o cenário justamente diante de sua torcida. A equipe fará dois jogos consecutivos no Barradão, começando pelo confronto com o Botafogo neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na semana seguinte, o Rubro-Negro terá um compromisso ainda mais aguardado: o BaVi.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

campeonato brasileiro esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas