2º pior ataque da Série A, Vitória vive jejum de quatro rodadas

O Esporte Clube Vitória chega para o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, neste domingo, 16, no Barradão, com uma missão clara: voltar a marcar gols. A equipe rubro-negra atravessa uma sequência negativa no setor ofensivo e já acumula quatro partidas sem balançar as redes na Série A.

O momento contrasta com a goleada por 4 a 0 sobre o Athletico, pela Copa do Brasil. O resultado expressivo serviu como uma exceção em meio à dificuldade encontrada pelo time no Brasileirão, competição na qual o Vitória tem o segundo pior ataque.





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Em cinco partidas disputadas na Série A desde o início do segundo semestre, o Rubro-Negro marcou somente uma vez. O único gol saiu na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, pela 19ª rodada. Desde então, a equipe não conseguiu repetir o feito e sofreu oito gols no período.





Rubro-Negro ainda não marcou no segundo turno



A seca se estende para o segundo turno do Brasileirão. Sob o comando de Jair Ventura, o Vitória ainda não conseguiu marcar nessa etapa da competição e ocupa a última posição quando considerado apenas o recorte das partidas após a metade do campeonato.





A equipe também não balança as redes há 381 minutos de futebol. Para chegar a esse número, são considerados os quatro jogos completos sem marcar e os 21 minutos finais da partida contra o Vasco, quando saiu o último gol rubro-negro na Série A.





A sequência reúne os seguintes resultados:

Botafogo 0 x 0 Vitória — partida atrasada da quarta rodada;

Remo 2 x 0 Vitória — 20ª rodada;

Vitória 0 x 4 Palmeiras — 21ª rodada;

Flamengo 2 x 0 Vitória — 22ª rodada.



O problema não fica restrito ao Campeonato Brasileiro. Levando em conta todas as competições disputadas no segundo semestre, o Vitória marcou em apenas duas das sete partidas realizadas. Os únicos jogos em que o time conseguiu superar os goleiros adversários foram justamente os triunfos diante de Vasco e Athletico.





Ataque do Vitória está entre os piores da Série A



O baixo rendimento ofensivo tem reflexo direto na campanha. Após 22 rodadas, o Vitória marcou 22 gols e aparece com o segundo pior ataque do campeonato. A equipe só supera a Chapecoense, lanterna da competição, que tem 20 gols.





A dificuldade para marcar também pode ser observada na frequência com que o Rubro-Negro termina as partidas em branco. Em oito das 22 rodadas, o time não conseguiu fazer nenhum gol, número que representa mais de um terço dos jogos disputados.





O cenário também evidencia a dependência de alguns jogadores. Renê e Renato Kayzer concentram boa parte da produção ofensiva do time e são responsáveis por nove dos 22 gols marcados pelo Vitória na Série A.





Artilharia do Vitória no Brasileirão

Renê: 5 gols;

Renato Kayzer: 4 gols;

Erick: 2 gols;

Gabriel Baralhas: 2 gols;

Diego Tarzia: 2 gols;

Matheuzinho: 2 gols;

Ramon: 2 gols;

Dudu: 1 gol;

Zé Vitor: 1 gol;

Cacá: 1 gol.

Kayzer e Renê se destacam na temporada

Barradão pode ser trunfo para reação

O Vitória terá uma oportunidade importante para tentar mudar o cenário justamente diante de sua torcida. A equipe fará dois jogos consecutivos no Barradão, começando pelo confronto com o Botafogo neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na semana seguinte, o Rubro-Negro terá um compromisso ainda mais aguardado: o BaVi.