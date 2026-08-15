Técnico de clube histórico cobra SAF de R$ 1 bilhão: “Senão vai fechar"

A crise financeira da Ponte Preta ganhou um novo capítulo após o empate por 1 a 1 com o Náutico, na última sexta-feira, 14, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva depois da partida, o técnico Márcio Zanardi fez um forte desabafo sobre a situação do clube e apontou a transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) como um caminho necessário para evitar o agravamento da crise.

Segundo o treinador, os problemas da Macaca vão muito além dos recorrentes atrasos salariais. Zanardi relatou dificuldades estruturais e a falta de investimentos em áreas consideradas fundamentais para o funcionamento do departamento de futebol.





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O clube precisa de dinheiro, precisa virar SAF, senão vai fechar. Isso é realidade, independentemente de A, B ou C. Precisa de estrutura, investir em pessoas e fazer com que as coisas possam caminhar para um cenário melhor Márcio Zanardi - técnico da Ponte Preta

Zanardi relata falta de estrutura na Ponte Preta

Durante a entrevista, o comandante alvinegro também destacou que a crise financeira atinge diferentes setores do clube. De acordo com Zanardi, há funcionários que estão há mais de um ano sem receber salários, enquanto a estrutura oferecida aos jogadores também apresenta limitações.





"Não é só salário. São as condições. As condições estão aí, o CT precisando de campo. Se a gente está sem salário, precisando, imagina o segurança, a tia da cozinha. Estamos jogando por eles também", pontuou.





O treinador afirmou ainda que a falta de recursos interfere diretamente na preparação dos atletas e na recuperação física do elenco. Para Zanardi, a Ponte Preta acaba ficando em desvantagem diante de adversários que possuem melhores condições de trabalho.





"É muito claro. Quando não tem dinheiro para nada, falta tudo. Quem é do futebol sabe. Estamos por paixão, pelo que a gente acredita. A gente tem que dar condições em todos os sentidos, como alimentação digna. Temos problemas com fisioterapia. Não adianta tratar com gelo e rezadeira, enquanto está todo mundo com todos os aparelhos de recuperação de última geração. Série B é muito séria e profissional. Se eu for enumerar todos os problemas, a gente vai passar a noite inteira aqui. Já trabalhei em time que nunca teve nada, mas todo esse externo influencia no desempenho", afirmou.





Ponte vive momento crítico dentro de campo

A realidade financeira também ocorre em meio a uma campanha extremamente negativa da Ponte Preta na temporada. Depois de ser rebaixada no Campeonato Paulista no primeiro semestre, a equipe enfrenta dificuldades na Série B e ocupa a última colocação da competição.





Com o empate diante do Náutico, a Macaca chegou a 16 partidas consecutivas sem vencer, sendo 13 derrotas no período. Após 22 rodadas, o time soma apenas 10 pontos e está em situação delicada na luta contra o rebaixamento para a Série C.





Diante do cenário, Zanardi cobrou ações da diretoria para que o clube consiga oferecer melhores condições de trabalho ao elenco: "Quem está comandando a Ponte tem que trabalhar para nos dar condições de ter um ano ainda digno".





Ponte Preta tem proposta de SAF de R$ 1 bilhão

A transformação da Ponte Preta em SAF é atualmente uma das principais prioridades da diretoria. O clube afirma ter recebido uma proposta de investimento que pode chegar a R$ 1 bilhão.

O projeto prevê a distribuição dos recursos em diferentes áreas. Do total, R$ 400 milhões seriam destinados à modernização do Estádio Moisés Lucarelli e do Centro de Treinamento.

Outros R$ 300 milhões seriam utilizados para o pagamento de dívidas da instituição, enquanto os R$ 300 milhões restantes seriam direcionados a investimentos no futebol ao longo de dez anos.

O futuro da proposta será discutido pelo Conselho Deliberativo da Ponte Preta. Uma reunião para tratar da transformação em SAF está marcada para 24 de agosto.