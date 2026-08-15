PSG paga quase R$ 300 milhões por autor do gol do título da Copa

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O Paris Saint-Germain anunciou oficialmente, neste sábado, 15, a contratação de Ferran Torres, atacante que se tornou um dos grandes nomes da seleção espanhola após marcar o gol que garantiu à Espanha o bicampeonato da Copa do Mundo.

O clube francês chegou a ter uma primeira proposta recusada pelo Barcelona. Inicialmente, o PSG ofereceu 40 milhões de euros (R$ 238,2 milhões) pelo jogador, mas o clube catalão rejeitou a investida. Com a negociação avançando, os franceses elevaram a oferta para 50 milhões de euros (R$ 297,8 milhões), valor que convenceu o Barça a liberar o atacante.





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1 de 1 | Foto: Divulgação / PSG

A decisão também levou em consideração a situação contratual de Ferran Torres. O jogador estava no último ano de vínculo com o Barcelona e poderia deixar o clube sem custos ao término do contrato, em junho de 2027.





Ferran Torres assina até 2031



Aos 26 anos, Ferran Torres firmou contrato com o PSG até 2031 e utilizará a camisa 9 durante sua passagem pelo futebol francês.





Em sua primeira declaração como jogador do clube parisiense, o atacante destacou a expectativa para o novo desafio e agradeceu aos responsáveis pela negociação.

"Estou muito feliz por começar uma nova aventura em um clube tão ambicioso. Gostaria de agradecer ao presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos e ao treinador Luis Enrique por me darem a oportunidade de me juntar ao PSG e espero ajudar a conquistar o máximo de troféus", afirmou.





Passagem de destaque pelo Barcelona



Ferran Torres chegou ao Barcelona em dezembro de 2021 e construiu uma trajetória de destaque com a camisa do clube catalão.





Ao longo de sua passagem, o atacante disputou 207 partidas, marcou 65 gols e contribuiu com 22 assistências. Pelo Barça, conquistou sete títulos: três Campeonatos Espanhóis, três Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.