SAF de R$ 150 milhões conquista acesso após 23 anos e mira Série A

Depois de 23 anos longe da Série C do Campeonato Brasileiro, o Uberlândia Esporte Clube está de volta à terceira divisão nacional. O acesso foi confirmado neste sábado, 15, após uma vitória contundente por 2 a 0 sobre o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pelas quartas de final da Série D.

A classificação representa um marco para o clube do Triângulo Mineiro, que alcançou o objetivo logo na primeira temporada completa sob o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Agora, o Uberlândia segue vivo na competição e terá pela frente ABC ou Nacional-AM na semifinal.





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O acesso também reforça um projeto ambicioso iniciado em 2025, quando o clube mudou sua estrutura administrativa e passou a projetar investimentos de longo prazo com o objetivo de recolocar o time entre os principais do futebol brasileiro.





A transformação em SAF



A mudança de rota começou em junho de 2025, quando o Conselho Deliberativo do Uberlândia aprovou a transformação do clube em SAF e a venda de 90% das ações para um grupo de empresários liderado por Fábio Mineiro.





Ex-jogador de futebol, Fábio ganhou projeção nacional pelo trabalho realizado no Athletic Club. Sob a nova gestão, o clube de São João del-Rei conseguiu uma ascensão rápida, chegando à Série B seis anos depois de se profissionalizar.





O projeto apresentado ao Uberlândia estabeleceu um investimento mínimo de R$ 100 milhões ao longo de 15 anos. O valor pode chegar a R$ 150 milhões caso o clube consiga alcançar a Série A do Campeonato Brasileiro dentro de oito anos.





Entre as prioridades definidas pelos investidores estavam a modernização do Centro de Treinamento Ninho do Periquito e o fortalecimento das categorias de base.





As primeiras mudanças no CT foram realizadas ainda em 2025. No mesmo período, o clube retomou as categorias de base, que estavam desativadas havia três anos por dificuldades financeiras.





Atualmente, o Uberlândia disputa competições oficiais da Federação Mineira de Futebol nas categorias do sub-13 ao sub-20. Em julho deste ano, o sub-15 conquistou a Copa Brasileirinho, derrotando o Atlético-MG na decisão.





Até o nome do clube entrou no projeto



A transformação promovida pela SAF também alcançou a área comercial. Em abril de 2026, o Uberlândia anunciou a venda dos naming rights para o aplicativo de mobilidade urbana Uber, aproveitando a coincidência entre os nomes da cidade, do clube e da empresa.





A parceria levou a marca da empresa para o uniforme e também resultou no lançamento de uma camisa comemorativa.





A campanha de marketing ganhou repercussão internacional e foi premiada com o Leão de Ouro no Festival Internacional Cannes Lions, uma das principais premiações da publicidade mundial.





2026 começou com dificuldades



Apesar do planejamento ambicioso, a temporada de 2026 não começou da maneira esperada. O Uberlândia teve um início complicado no Campeonato Mineiro e chegou a sofrer uma goleada por 5 a 0 para o Cruzeiro.





A sequência ruim provocou a primeira mudança no comando técnico. Jorge Castilho deixou o cargo após três rodadas, e Lúcio Flávio assumiu a equipe.





O ex-jogador do Botafogo conseguiu afastar o time da zona de rebaixamento e levou o Uberlândia à disputa do Troféu Inconfidência. Na Copa do Brasil, o treinador comandou a vitória sobre o Retrô, mas acabou eliminado pelo Maringá na fase seguinte e deixou o clube.





Para a Série D, a diretoria apostou em Rogério Henrique, treinador com experiência no futebol do interior. A equipe começou a competição de maneira dominante e foi a primeira das 32 participantes a garantir vaga no mata-mata.





O desempenho, contudo, caiu na reta final da primeira fase. Três empates consecutivos fizeram a SAF optar por uma nova mudança.





Danilo muda o rumo da campanha



A terceira aposta da temporada foi o ex-meia Danilo, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes por Corinthians e São Paulo.





Depois de levar o Pouso Alegre à semifinal do Campeonato Mineiro, o treinador assumiu o Uberlândia com a missão de dar uma nova identidade à equipe e transmitir aos jogadores a experiência acumulada durante a carreira.





A mudança surtiu efeito rapidamente. Sob o comando de Danilo, o Uberlândia passou pelo Rio Branco-ES, Serra Branca-PB e Portuguesa no mata-mata da Série D e chegou ao confronto decisivo pelo acesso contra o CSA.





A partida de ida, no Parque do Sabiá, já entrou para a história recente do clube. Mais de 21 mil torcedores acompanharam a vitória por 1 a 0, maior público do Uberlândia em casa na década.





Acesso confirmado no Rei Pelé



Com a vantagem construída em Minas Gerais, o Uberlândia precisava apenas administrar o resultado, mas fez mais do que isso.





Mesmo diante da pressão da torcida do CSA no estádio Rei Pelé, o time mineiro teve uma atuação segura e confirmou a fama de melhor visitante da Série D.





A classificação foi encaminhada ainda no primeiro tempo. Da Silva e Max Miller marcaram os gols da vitória por 2 a 0, que garantiu ao Uberlândia o retorno à Série C depois de mais de duas décadas.





Agora, o Verdão da Mogiana aguarda a definição do confronto entre ABC e Nacional-AM para conhecer seu adversário na semifinal da Série D.





Independentemente do resultado da próxima fase, o Uberlândia já alcançou o principal objetivo da temporada: recolocar o clube na terceira divisão nacional e dar o primeiro grande passo do projeto da SAF para tentar recuperar o protagonismo perdido desde os anos 1980.