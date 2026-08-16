Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Torcedores provocam Neymar Jr. com máscaras de Bruna Marquezine

Enfeites foram distribuídos em São Januário, no Rio de Janeiro

Agatha Victoria Reis
Por
Torcedores provocam Neymar Jr.
Torcedores provocam Neymar Jr. - Foto: Reprodução| Instagram

A partida entre Vasco e Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 16, foi marcada por provocações dos torcedores a Neymar. Vascaínos distribuíram máscaras do jogador chorando e da atriz Bruna Marquezine, ex-namorada do atacante, nos arredores de São Januário.

Com buracos na região dos olhos para que os torcedores possam colocar o próprio rosto, os enfeites estão sendo distribuídos aos vascaínos que chegam a São Januário para acompanhar a partida.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ESPORTES

Edson Barboza anuncia aposentadoria após ser nocauteado no UFC
Edson Barboza anuncia aposentadoria após ser nocauteado no UFC imagem

FUTEBOL BRASILEIRO

SAF de R$ 150 milhões conquista acesso após 23 anos e mira Série A
SAF de R$ 150 milhões conquista acesso após 23 anos e mira Série A imagem

ESPORTES

Fim de uma era: Cristiano Ronaldo anuncia data para aposentadoria
Fim de uma era: Cristiano Ronaldo anuncia data para aposentadoria imagem

A máscara traz uma imagem marcante de Neymar chorando após a eliminação do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo de 2022. Durante o aquecimento, o atacante também foi alvo de vaias da torcida do Vasco.

Bruna Marquezine e Neymar Jr.

Conhecido como "Brumar", o relacionamento de Bruna Marquezine e Neymar durou cerca de seis anos, entre 2012 e 2018.

O namoro entre os famosos foi marcado por muita exposição na mídia e terminou em definitivo há quase uma década, após idas e vindas. Mesmo com o fim do relacionamento, o namoro ainda desperta a atenção e o carinho do público.

Sobre a partida Vasco x Santos

Válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026, a partida acontece com o Estádio de São Januário totalmente lotado no Rio de Janeiro.

Além disso, o jogo tem um caráter dramático, já que as duas equipes entraram em campo empatadas com 22 pontos na zona de rebaixamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

entretenimento esportes

Relacionadas

Mais lidas