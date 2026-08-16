Torcedores provocam Neymar Jr. com máscaras de Bruna Marquezine

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A partida entre Vasco e Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 16, foi marcada por provocações dos torcedores a Neymar. Vascaínos distribuíram máscaras do jogador chorando e da atriz Bruna Marquezine, ex-namorada do atacante, nos arredores de São Januário.

Com buracos na região dos olhos para que os torcedores possam colocar o próprio rosto, os enfeites estão sendo distribuídos aos vascaínos que chegam a São Januário para acompanhar a partida.

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A máscara traz uma imagem marcante de Neymar chorando após a eliminação do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo de 2022. Durante o aquecimento, o atacante também foi alvo de vaias da torcida do Vasco.

Máscaras de Neymar chorando e Bruna Marquezine estão sendo distribuídas nos entornos de São Januário pic.twitter.com/pPPzf3Stns — Mídia Vascaína (@midiavascaina) August 16, 2026

Bruna Marquezine e Neymar Jr.

Conhecido como "Brumar", o relacionamento de Bruna Marquezine e Neymar durou cerca de seis anos, entre 2012 e 2018.

O namoro entre os famosos foi marcado por muita exposição na mídia e terminou em definitivo há quase uma década, após idas e vindas. Mesmo com o fim do relacionamento, o namoro ainda desperta a atenção e o carinho do público.

Sobre a partida Vasco x Santos

Válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026, a partida acontece com o Estádio de São Januário totalmente lotado no Rio de Janeiro.

Além disso, o jogo tem um caráter dramático, já que as duas equipes entraram em campo empatadas com 22 pontos na zona de rebaixamento.