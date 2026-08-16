Craque da Copa troca City pelo Barcelona em negócio de R$ 423 milhões

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Uma das principais novelas da atual janela de transferências do futebol europeu chegou ao fim. Rodri será jogador do Barcelona. O acordo entre o clube catalão e o meio-campista foi informado pelo jornalista Fabrizio Romano.

O espanhol, de 30 anos, ainda não assinou oficialmente o contrato com o Barça, mas a formalização do vínculo deve acontecer nos próximos dias. A negociação, inclusive, teve impacto imediato na despedida do jogador do Manchester City.





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Rodri ficou fora da disputa da Supercopa da Inglaterra neste domingo, 16. Sem o meio-campista, o Manchester City foi derrotado por 3 a 0 pelo Arsenal.





Rodri encerra ciclo vitorioso no Manchester City

A transferência marca o fim de uma passagem histórica de Rodri pelo Manchester City. Contratado em julho de 2019, o volante rapidamente se tornou uma das principais peças do time comandado por Pep Guardiola.





Ao longo de sete temporadas no clube inglês, Rodri disputou 298 partidas, marcou 28 gols e contribuiu com 30 assistências. No período, conquistou 13 títulos.





Entre os troféus levantados pelo espanhol estão uma Supercopa da Inglaterra, três Copas da Liga Inglesa, quatro títulos do Campeonato Inglês, uma Champions League, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Uefa e duas Copas da Inglaterra.





O período no City também foi marcado por conquistas individuais importantes. Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, vencida pela Espanha, além de ter recebido a Bola de Ouro referente à temporada 2023/24.





Barcelona aumenta proposta para fechar com Rodri

Para conseguir tirar Rodri do Manchester City, o Barcelona precisou elevar gradualmente os valores apresentados durante a negociação.





De acordo com a imprensa espanhola, o clube catalão iniciou as tratativas com uma proposta de 50 milhões de euros, aproximadamente R$ 302 milhões. Posteriormente, o valor subiu para 60 milhões de euros, cerca de R$ 362 milhões.





O acordo só avançou de maneira definitiva quando o Barcelona sinalizou que poderia chegar aos 70 milhões de euros, aproximadamente R$ 423 milhões.





A situação contratual de Rodri também pesou nas negociações. O vínculo do meio-campista com o Manchester City era válido até junho de 2027. Dessa forma, o clube inglês corria o risco de perder o jogador de graça ao fim do contrato caso não chegasse a um acordo para uma transferência neste momento.