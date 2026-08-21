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Conheça cantor apontado como pivô do término de Marina Sena e Juliano

Ex-casal anunciou o fim do relacionamento na segunda-feira, 18

Edvaldo Sales
Por
Ex-casal anunciou o fim do relacionamento na segunda-feira, 18
Ex-casal anunciou o fim do relacionamento na segunda-feira, 18 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O relacionamento de Marina Sena e Juliano Floss chegou ao fim e o assunto movimentou as redes sociais. A história ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira, 21, com a revelação de um novo suposto pivô para o término.

Após a cantora Any Gabrielly ser apontada como motivo para o namoro acabar, foi a vez de um outro nome ser indicado como responsável pelo fim: o cantor Luís Lozano.

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Ele é integrante da banda Çantamarta. Marina Sena esteve em Montes Claros, Minas Gerais, com o rapaz logo antes do fim do namoro com Juliano e um vídeo entre eles teria motivado o fim.

Juliano teria se incomodado com a postura de Marina Sena em um vídeo postado nas redes sociais dela com Lozano, segundo a página Daily do Garotinho. Eles teriam brigado quando o ex-BBB ligou para a então namorada cobrando explicações.

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Quem é Luís Lozano?

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Luis Ángel Lozano Acosta é conhecido artisticamente como Luislo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Venezuelano, Luis Ángel Lozano Acosta é conhecido artisticamente como Luislo. O artista é o vocalista e compositor do Çantamarta, trio formado por ele, Benito Casado e Omar Roldán.

Nascido em Caracas, Luis deixou a Venezuela para estudar em Andaluzia, na Espanha. Lá, começou a investir na música até conhecer Benito e Omar, em 2017, pelas ruas de Granada.

O grupo mistura referências, como R&B, neo soul, hip hop, house, reggaeton, entre outros. O nome da banda vem de Santa Marta, na Colômbia, cidade onde a mãe de Luislo foi criada.

Luis Ángel Lozano Acosta é conhecido artisticamente como Luislo
Luis Ángel Lozano Acosta é conhecido artisticamente como Luislo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Juliano Floss e Marina Sena

Juliano Floss anunciou o fim do namoro com Marina Sena em publicação no Instagram. “Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim do meu relacionamento com Marina”, escreveu ele.

Marina Sena abordou o assunto por meio de sua assessoria de imprensa e disse “existir tristeza”.

“Existe, naturalmente, a tristeza pelo fim de um relacionamento, mas Marina segue focada em seus projetos e guarda com carinho tudo o que viveram”, disse.

Relacionamento polêmico

Juliano e Marina assumiram o namoro em julho de 2024, em uma série de fotos durante um tour pela Europa. O relacionamento foi cercado por uma série de polêmicas, principalmente envolvendo Vivi Wanderley, ex-namorada de Floss.

O romance teria começado durante uma viagem em que os três estavam juntos. A jovem chegou a gravar um vídeo relatando o drama sofrido na época, enquanto Floss estava confinado no reality show, em fevereiro deste ano.

Nas últimas semanas, internautas especulavam o fim da relação, apontando que a artista estava mais fria com o então namorado. No entanto, até o momento da publicação da matéria, não há informações sobre o que teria motivado o término.

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Juliano Floss Marina Sena

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