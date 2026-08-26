REPERCUTIU
Evaldo Macarrão se pronuncia após ser ligado a relacionamento abusivo
Ator baiano se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na terça-feira, 25
O ator Evaldo Macarrão decidiu se pronunciar após virar um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na terça-feira, 25. Tudo começou depois que a atriz Alana Ayoka fez um desabafo sobre um relacionamento abusivo que ela viveu.
Apesar de não ter citado nomes, seguidores associaram os dois pelas interações românticas nas redes sociais durante o período relatado.
“Em razão das recentes publicações que vêm circulando nas redes sociais, Evaldo Macarrão informa que, neste momento, opta por não comentar o conteúdo divulgado”, diz uma nota divulgada pela equipe do baiano.
“Ressalta-se que, na publicação original que deu origem às recentes repercussões, o nome do ator não é mencionado”, seguiu.
A nota também fala que as associações e acusações realizadas por outras pessoas estão sendo analisadas pela equipe jurídica do ator e que providências cabíveis serão adotadas.
“O ator repudia toda e qualquer forma de violência, especialmente a violência contra a mulher, e reafirma seu compromisso com o respeito, a dignidade e a integridade de todas as pessoas”, conclui o texto.
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Entenda o caso
A atriz Alana Ayoka publicou dois vídeos em seu perfil no Instagram relatando episódios de manipulação, violência psicológica e agressões físicas que viveu durante um relacionamento de quatro anos, entre 2019 e 2023. Os internautas passaram a associar os relatos ao ator baiano Evaldo Macarrão, ex-namorado de Ayoka.
Sem mencionar o nome do ex-companheiro em nenhum momento, ela alertou os seguidores sobre a importância de se ter cuidado ao começar a se relacionar com alguém.
“Cuidado com quem vocês admiram, cuidado com quem vocês acham que nunca seriam capazes de fazer tais coisas”, iniciou a artista na legenda de uma das publicações.
“Eu fui vítima de um monstro exatamente assim, que é super admirado por aí, escondido atrás de um personagem gentil e amoroso para que as pessoas nunca desconfiem da farsa que ele é. Escondido atrás de mentiras, discursos politizados de poder e força feminina e principalmente dos homens que o protegem”, seguiu.
Alana Ayoka disse que o relacionamento começou de forma harmoniosa, mas mudou drasticamente após os primeiros seis meses, quando o rapaz revelou uma paternidade que mantinha em segredo.
Depois disso, a relação passou a ser marcada por xingamentos diários, gritos a poucos centímetros de seu rosto e uma espiral de controle que a levou a um quadro severo de depressão e crises de ansiedade.
Evolução da violência
A influenciadora afirmou que começou com violência psicológica, depois foi para gritos, agressividade, até chegar na agressão física. “[...]. Ele me fazia acreditar que eu estava sendo preconceituosa por não aceitar o fato de ele ter uma criança, quando, na verdade, eu estava mal porque ele tinha quebrado a minha confiança”, contou.
Na fala da atriz, ela revelou que o homem chegou a usar fé dela para desestabilizá-la, alegando que os caminhos espirituais de sua cabeça estavam “negativos”.
Ele também teria cometido gaslighting — que é uma forma de manipulação psicológica na qual uma pessoa tenta fazer com que a outra duvide de sua própria realidade — contra ela.
Além disso, a artista denunciou a invasão constante de sua privacidade. Segundo ela, em determinada situação o ex-companheiro violou um altar sagrado onde ela guardava orações em tom de desabafo para usá-las como forma de chantagem.
“Vocês não sabem o que é acordar se debatendo, passando mal com alguém segurando o seu pulso ou olhar para o seu calcanhar esperando você acordar mal... E ria! Ele ria de como eu estava me sentindo, ele ria de como aquilo me causava mal”, desabafou.
Agressões físicas
A vítima relatou ainda situações em que foi empurrada e arrastada pelo braço pela casa de madrugada, enquanto o agressor tentava expulsá-la. Ela contou também que o agressor já arremessou uma de suas gatas de estimação enquanto ameaçava os animais por telefone para chantageá-la. Ayoka disse que isso aconteceu durante uma viagem que ela fez a trabalho para Recife.
De acordo com ela, o relacionamento chegou ao fim em 2023, após o ex quebrar um prato de barro na parede durante uma discussão e mantê-la trancada em casa. A artista revelou que só conseguiu sair porque ameaçou acionar a polícia e buscar ajuda de amigos.
Um abusador, violentador, agressor, misógino. [...] Eu não fui a única e provavelmente não serei a última. Hoje eu encerro isso. Procure ajuda, porque amor não maltrata, não violenta psicologicamente, não humilha e não te diminui.
Sequelas
Alana Ayoka falou que, mesmo três anos após o fim do namoro, ainda lida com as sequelas emocionais do trauma e atualmente faz acompanhamento psicológico para tratar um quadro de estresse pós-traumático.
Outros relatos
Depois do relato forte repercutir, a atriz usou os Stories do Instagram para compartilhar os relatos de outras pessoas que teriam sofrido violências da mesma pessoa.
Evaldo Macarrão é um ator de Salvador
Nascido em Salvador, Evaldo Macarrão é ator e comediante. Ele participou de programas como ‘A Grande Família’ e ‘Zorra Total’, da Globo. Recentemente, o baiano esteve em novelas da emissora, como ‘Renascer’, ‘Rancho Fundo’ e ‘Coração Acelerado’.