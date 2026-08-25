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SAMBA-ENREDO

Anitta faz parceria com Arlindinho para disputar samba na Grande Rio

Ela também fechou parceria com Fred Camacho e Diego Nicolau

Edvaldo Sales
Por
| Atualizada em
Artista se uniu com o filho de Arlindo Cruz
Artista se uniu com o filho de Arlindo Cruz - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Anitta vai assinar, junto a outros compositores, um samba na disputa da Grande Rio. Ela quer repetir o feito de ter sido vencedora em sua primeira incursão no mundo dos sambas-enredo, quando ganhou a competição na Unidos da Tijuca, em 2024, para o Carnaval de 2025, com ‘Logun-Edé: Santo Menino que Velho Respeita’.

A artista se uniu com Arlindinho para entregar o trabalho. A nova rainha de bateria da escola também fechou parceria com Fred Camacho e Diego Nicolau, que compuseram com ela o samba campeão tijucano, e agora também com Igor Leal e Fabian Juarez. Ela apareceu em uma foto oficial da Grande Rio com os companheiros de composição.

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Segundo a coluna Retratos da Vida, do Extra, Ito Melodia, intérprete da agremiação de Caxias, esteve no último domingo, 23, para gravar o samba. O local pertence a Rafael Prates, atual diretor musical da Grande Rio.

Os sambas foram entregues à escola na segunda-feira, 24, e todos que disputam têm que estar na voz do puxador oficial. Dentro do regulamento, pode haver coro de outros cantores e Anitta, Arlindinho e seus companheiros entrariam nessa. A cantora não esteve no estúdio, na Zona Norte do Rio.

“Fomos lá no estúdio da Anitta hoje (domingo), fazer a captação do cantor oficial, que é o Ito e dela também”, disse Rafael.

Igor Leal, Arlindinho, Anitta,Fred Camacho e Diego Nicolau
Igor Leal, Arlindinho, Anitta,Fred Camacho e Diego Nicolau - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na semana passada, Xande de Pilares e seus parceiros estiveram no mesmo local gravando o samba que vão disputar com Anitta e seus companheiros. Vale lembrar que a Grande Rio foi campeã em 2022 com ‘Fala, Majeté! Sete Chaves de Exu’, e o samba era do filho de Arlindo Cruz e seus parceiros na época.

A tricolor de Caxias vai levar para a Sapucaí em 2027 o enredo ‘Sankofa Tabon – Os Retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade’. A final do samba será dia 20 de setembro, data em que, tradicionalmente, a rainha de bateria é coroada.

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