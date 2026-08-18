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Anitta assume cargo de Virginia na Grande Rio

Anúncio ocorre após saída da influenciadora

Agatha Victoria Reis
Por
Anitta é a nova rainha da Grande Rio
Anitta é a nova rainha da Grande Rio - Foto: Divulgação

A nova rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval de 2027 já foi revelada. A cantora Anitta foi escolhida para assumir o cargo e será anunciada no próximo sábado, 22, pela escola de samba.

A informação foi divulgada pelo Retratos da Vida, do Extra. Segundo o site, após a saída de Virginia Fonseca na última quarta-feira, 12, a escola convidou a artista, que logo aceitou a proposta.

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Além da cantora, a atriz Paolla Oliveira também foi convidada para retornar ao posto, no entanto, recusou o convite.

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Anitta já desfilou em escola de samba?

A primeira passagem da artista pela Marquês de Sapucaí ocorreu durante o Carnaval de 2016, quando desfilou como musa da Mocidade.

Além da Grande Rio, Anitta foi cogitada para ser Rainha de Bateria da Mocidade, no lugar de Fabíola Andrade, também em 2027.

Saída de Virginia da Grande Rio

Virgínia anunciou sua saída do cargo de Rainha de Bateria na última quarta-feira, 19, após desfilar apenas uma vez pela escola de samba.

Em suas redes sociais, a influenciadora contou: "Vou ser eternamente grata por tudo que vivemos! Jayder, amo você com todo meu coração! Ano que vem estaremos juntos, desfilando, se Deus quiser. Mas dessa vez, do seu lado".

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Tags

anitta entretenimento Grande Rio

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