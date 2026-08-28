Viúva de Silvio Santos acumula patrimônio superior a R$ 3 bilhões

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A viúva do apresentador Silvio Santos, Iris Abravanel, está entre os 255 nomes na lista dos Bilionários Brasileiros 2026, divulgada pela Forbes Brasil nesta sexta-feira, 28. O patrimônio da matriarca da família Abravanel é avaliado em R$ 3,4 bilhões.

Os dados divulgados pela Forbes apontam que a veterana de 78 anos está em 63º lugar no ranking geral, mas elenca o quinto lugar na lista de Bilionários Brasileiros da Comunicação.

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Segundo a Forbes, o patrimônio bilionário se dá pela herança deixada por Silvio Santos, que morreu em agosto de 2024, para a esposa e as seis filhas.

“Inclui atividades no varejo, hotelaria e cosméticos, além do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT)”, afirmou.

Os 10 maiores bilionários do Brasil em 2026

No ranking anual de bilionários da Forbes, o cofundador do Facebook, Eduardo Saverin mantém pelo terceiro ano consecutivo o posto de brasileiro mais rico.

Saverin, que tem fortuna estimada em R$ 162,9 bilhões, ficou conhecido por ser sócio de Mark Zuckerberg, a quem conheceu ainda na faculdade. Ele nasceu em São Paulo e vive em Singapura atualmente.

A segunda posição do ranking ficou com Vicky Safra, herdeira do Banco Safra e uma das mulheres mais ricas do país. De acordo com a Forbes, ela acumula R$ 130,6 milhões. O patrimônio ligado à sua participação no banco após a morte do marido, Joseph Safra, em 2020. Ela nasceu na Grécia e foi naturalizada brasileira.

Na sequência, vem Jorge Paulo Lemann, empresário e um dos principais acionistas da AB InBev e da 3G Capital. Segundo a Forbes, ele acumula R$ 103,5 bilhões, patrimônio construído principalmente a partir de investimentos no mercado financeiro e em grandes empresas.

Em quarto lugar está André Esteves, fundador e principal acionista do BTG Pactual. A Forbes revelou que ele acumula R$ 66,1 bilhões. Esse patrimônio foi construído a partir de sua trajetória no mercado financeiro e da expansão do banco de investimentos.

A Forbes identificou, na 14ª edição da lista nacional, 255 brasileiros com patrimônio acima de R$ 1 bilhão, com fortuna combinada de R$ 1,86 trilhão.

Entre os bilionários listados, 57,25% ampliaram suas fortunas no último ano, enquanto 30,2% registraram queda.

Apenas um manteve o mesmo patrimônio. A edição também traz cinco novos integrantes, que entraram pela primeira vez para o grupo de bilionários.

Confira o Top 10: