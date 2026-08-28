BILIONÁRIA
Viúva de Silvio Santos acumula patrimônio superior a R$ 3 bilhões
Iris Abravanel está entre os 255 nomes na lista dos Bilionários Brasileiros 2026
A viúva do apresentador Silvio Santos, Iris Abravanel, está entre os 255 nomes na lista dos Bilionários Brasileiros 2026, divulgada pela Forbes Brasil nesta sexta-feira, 28. O patrimônio da matriarca da família Abravanel é avaliado em R$ 3,4 bilhões.
Os dados divulgados pela Forbes apontam que a veterana de 78 anos está em 63º lugar no ranking geral, mas elenca o quinto lugar na lista de Bilionários Brasileiros da Comunicação.
Segundo a Forbes, o patrimônio bilionário se dá pela herança deixada por Silvio Santos, que morreu em agosto de 2024, para a esposa e as seis filhas.
“Inclui atividades no varejo, hotelaria e cosméticos, além do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT)”, afirmou.
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No ranking anual de bilionários da Forbes, o cofundador do Facebook, Eduardo Saverin mantém pelo terceiro ano consecutivo o posto de brasileiro mais rico.
Saverin, que tem fortuna estimada em R$ 162,9 bilhões, ficou conhecido por ser sócio de Mark Zuckerberg, a quem conheceu ainda na faculdade. Ele nasceu em São Paulo e vive em Singapura atualmente.
A segunda posição do ranking ficou com Vicky Safra, herdeira do Banco Safra e uma das mulheres mais ricas do país. De acordo com a Forbes, ela acumula R$ 130,6 milhões. O patrimônio ligado à sua participação no banco após a morte do marido, Joseph Safra, em 2020. Ela nasceu na Grécia e foi naturalizada brasileira.
Na sequência, vem Jorge Paulo Lemann, empresário e um dos principais acionistas da AB InBev e da 3G Capital. Segundo a Forbes, ele acumula R$ 103,5 bilhões, patrimônio construído principalmente a partir de investimentos no mercado financeiro e em grandes empresas.
Em quarto lugar está André Esteves, fundador e principal acionista do BTG Pactual. A Forbes revelou que ele acumula R$ 66,1 bilhões. Esse patrimônio foi construído a partir de sua trajetória no mercado financeiro e da expansão do banco de investimentos.
A Forbes identificou, na 14ª edição da lista nacional, 255 brasileiros com patrimônio acima de R$ 1 bilhão, com fortuna combinada de R$ 1,86 trilhão.
Entre os bilionários listados, 57,25% ampliaram suas fortunas no último ano, enquanto 30,2% registraram queda.
Apenas um manteve o mesmo patrimônio. A edição também traz cinco novos integrantes, que entraram pela primeira vez para o grupo de bilionários.
Confira o Top 10:
- Eduardo Saverin (Meta / Facebook): R$ 162,9 bilhões
- Vicky Sarfati Safra e família: R$ 130,6 bilhões
- Jorge Paulo Lemann e família (3G Capital / AB InBev): R$ 103,5 bilhões
- André Santos Esteves (BTG Pactual): R$ 66,1 bilhões
- Fernando Roberto Moreira Salles (Itaú Unibanco / CBMM): R$ 50,3 bilhões
- Pedro Moreira Salles (Itaú Unibanco / CBMM): R$ 46,6 bilhões
- Max Van Hoegaerden Herrmann Telles (3G Capital / AB InBev): R$ 38,8 bilhões
- Miguel Krigsner (O Boticário): R$ 35,7 bilhões
- Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família (AB InBev / 3G Capital): R$ 35,4 bilhões
- Ricardo Castellar de Faria (Granja Faria): R$ 35,1 bilhões