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BILIONÁRIA

Viúva de Silvio Santos acumula patrimônio superior a R$ 3 bilhões

Iris Abravanel está entre os 255 nomes na lista dos Bilionários Brasileiros 2026

Edvaldo Sales
Por
Iris Abravanel está entre os 255 nomes na lista dos Bilionários Brasileiros 2026
Iris Abravanel está entre os 255 nomes na lista dos Bilionários Brasileiros 2026 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A viúva do apresentador Silvio Santos, Iris Abravanel, está entre os 255 nomes na lista dos Bilionários Brasileiros 2026, divulgada pela Forbes Brasil nesta sexta-feira, 28. O patrimônio da matriarca da família Abravanel é avaliado em R$ 3,4 bilhões.

Os dados divulgados pela Forbes apontam que a veterana de 78 anos está em 63º lugar no ranking geral, mas elenca o quinto lugar na lista de Bilionários Brasileiros da Comunicação.

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Segundo a Forbes, o patrimônio bilionário se dá pela herança deixada por Silvio Santos, que morreu em agosto de 2024, para a esposa e as seis filhas.

“Inclui atividades no varejo, hotelaria e cosméticos, além do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT)”, afirmou.

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Os 10 maiores bilionários do Brasil em 2026

No ranking anual de bilionários da Forbes, o cofundador do Facebook, Eduardo Saverin mantém pelo terceiro ano consecutivo o posto de brasileiro mais rico.

Saverin, que tem fortuna estimada em R$ 162,9 bilhões, ficou conhecido por ser sócio de Mark Zuckerberg, a quem conheceu ainda na faculdade. Ele nasceu em São Paulo e vive em Singapura atualmente.

A segunda posição do ranking ficou com Vicky Safra, herdeira do Banco Safra e uma das mulheres mais ricas do país. De acordo com a Forbes, ela acumula R$ 130,6 milhões. O patrimônio ligado à sua participação no banco após a morte do marido, Joseph Safra, em 2020. Ela nasceu na Grécia e foi naturalizada brasileira.

Na sequência, vem Jorge Paulo Lemann, empresário e um dos principais acionistas da AB InBev e da 3G Capital. Segundo a Forbes, ele acumula R$ 103,5 bilhões, patrimônio construído principalmente a partir de investimentos no mercado financeiro e em grandes empresas.

Em quarto lugar está André Esteves, fundador e principal acionista do BTG Pactual. A Forbes revelou que ele acumula R$ 66,1 bilhões. Esse patrimônio foi construído a partir de sua trajetória no mercado financeiro e da expansão do banco de investimentos.

A Forbes identificou, na 14ª edição da lista nacional, 255 brasileiros com patrimônio acima de R$ 1 bilhão, com fortuna combinada de R$ 1,86 trilhão.

Entre os bilionários listados, 57,25% ampliaram suas fortunas no último ano, enquanto 30,2% registraram queda.

Apenas um manteve o mesmo patrimônio. A edição também traz cinco novos integrantes, que entraram pela primeira vez para o grupo de bilionários.

Confira o Top 10:

  1. Eduardo Saverin (Meta / Facebook): R$ 162,9 bilhões
  2. Vicky Sarfati Safra e família: R$ 130,6 bilhões
  3. Jorge Paulo Lemann e família (3G Capital / AB InBev): R$ 103,5 bilhões
  4. André Santos Esteves (BTG Pactual): R$ 66,1 bilhões
  5. Fernando Roberto Moreira Salles (Itaú Unibanco / CBMM): R$ 50,3 bilhões
  6. Pedro Moreira Salles (Itaú Unibanco / CBMM): R$ 46,6 bilhões
  7. Max Van Hoegaerden Herrmann Telles (3G Capital / AB InBev): R$ 38,8 bilhões
  8. Miguel Krigsner (O Boticário): R$ 35,7 bilhões
  9. Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família (AB InBev / 3G Capital): R$ 35,4 bilhões
  10. Ricardo Castellar de Faria (Granja Faria): R$ 35,1 bilhões
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