Casa onde Silvio Santos viveu é alvo de suspeita de invasão

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A casa onde viveu o apresentador Silvio Santos, morto em 2024, foi alvo de uma suspeita de invasão no fim da tarde deste domingo, 9, no bairro do Morumbi, em São Paulo.

A Polícia Militar foi acionada após uma funcionária relatar que três pessoas usando toucas teriam entrado no imóvel. Segundo o registro policial, os indivíduos chegaram após um veículo preto parar em frente à residência.

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Os policiais fizeram uma vistoria na casa, mas não encontraram ninguém no local e também não identificaram sinais de arrombamento.

Mansão ficou marcada por sequestro de Silvio Santos

Conhecida como Mansão Abravanel, a residência ficou marcada por um dos episódios mais lembrados da trajetória de Silvio Santos.

Em agosto de 2001, a filha do apresentador, Patrícia Abravanel, foi sequestrada depois de ser levada da casa. Ela permaneceu uma semana em cativeiro antes de ser libertada.

Dois dias depois, o sequestrador Fernando Dutra Pinto invadiu a mansão e manteve Silvio Santos como refém durante cerca de sete horas.

O caso teve grande repercussão na época e contou com a presença do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, durante as negociações para a libertação do apresentador.

Perícia foi acionada



Após a suspeita registrada neste domingo, a perícia foi solicitada para analisar o imóvel.

Também foi requisitado o AFIS, sistema utilizado para identificação por meio de impressões digitais. Uma equipe do CERCO também foi acionada para auxiliar na ocorrência.

Apesar do relato da funcionária sobre a possível entrada dos três indivíduos, a vistoria realizada pela PM não localizou suspeitos nem encontrou sinais de que o imóvel tivesse sido arrombado.

Caso será investigado

A ocorrência foi registrada como suspeita de violação de domicílio e encaminhada para a 89ª Delegacia de Polícia, da 3ª Seccional de Polícia.

A investigação deverá apurar as circunstâncias do relato e verificar se houve, de fato, uma entrada não autorizada na residência.