Saiba quem são os 10 maiores bilionários do Brasil em 2026

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O ranking anual de bilionários da Forbes foi divulgado na quinta-feira, 27. O cofundador do Facebook, Eduardo Saverin mantém pelo terceiro ano consecutivo o posto de brasileiro mais rico.

Saverin, que tem fortuna estimada em R$ 162,9 bilhões, ficou conhecido por ser sócio de Mark Zuckerberg, a quem conheceu ainda na faculdade. Ele nasceu em São Paulo e vive em Singapura atualmente.

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Saverin apareceu pela primeira vez na lista de bilionários da Forbes em 2011. Ele segue como acionista minoritário da Meta, dona do Facebook e, atualmente, também atuante no mercado de venture capital, que investe em empresas com potencial de crescimento.

Formado em economia por Harvard, o bilionário conheceu Mark Zuckerberg na universidade e ajudou a criar o Facebook em 2004. O livro Milionários Acidentais, de Ben Mezrich, publicado em 2012, revela que ele foi responsável pelo investimento inicial que viabilizou o começo das operações da empresa.

A segunda posição do ranking ficou com Vicky Safra, herdeira do Banco Safra e uma das mulheres mais ricas do país. De acordo com a Forbes, ela acumula R$ 130,6 milhões. O patrimônio ligado à sua participação no banco após a morte do marido, Joseph Safra, em 2020. Ela nasceu na Grécia e foi naturalizada brasileira.

Na sequência, vem Jorge Paulo Lemann, empresário e um dos principais acionistas da AB InBev e da 3G Capital. Segundo a Forbes, ele acumula R$ 103,5 bilhões, patrimônio construído principalmente a partir de investimentos no mercado financeiro e em grandes empresas.

Em quarto lugar está André Esteves, fundador e principal acionista do BTG Pactual. A Forbes revelou que ele acumula R$ 66,1 bilhões. Esse patrimônio foi construído a partir de sua trajetória no mercado financeiro e da expansão do banco de investimentos.

A Forbes identificou, na 14ª edição da lista nacional, 255 brasileiros com patrimônio acima de R$ 1 bilhão, com fortuna combinada de R$ 1,86 trilhão.

Entre os bilionários listados, 57,25% ampliaram suas fortunas no último ano, enquanto 30,2% registraram queda.

Apenas um manteve o mesmo patrimônio. A edição também traz cinco novos integrantes, que entraram pela primeira vez para o grupo de bilionários.

Confira os 10 maiores bilionários do Brasil em 2026: