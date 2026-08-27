André Curvello fala sobre gestão de crises por empresas na era da IA

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O diretor de Comunicação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), André Curvello, deu uma palestra nesta quinta-feira, 27, para falar sobre como organizações podem gerir crises em meio ao crescimento das inteligências artificiais. Segundo ele, “uma crise bem gerida significa uma grande oportunidade para as organizações”, enfatizou.

Ele foi um dos palestrantes do 4º Congresso Nacional de Comunicadores do Ministério Público Brasileiro (Conacomp), realizado em Palmas (TO).

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Ainda durante o evento, ele comentou que o crescimento das mídias sociais impactou diretamente a forma como a sociedade recebe notícias, diferentemente de décadas atrás, quando as informações vinham principalmente de mídias tradicionais da imprensa, como rádio, televisão e jornais.

Além disso, em um contexto marcado pela disseminação de fake news no ambiente digital, o diretor da CNI observou que as organizações passaram a ter que reagir com mais frequência e fazer gestões de crises com mais celeridade. “O que mais atrapalhou o combate à pandemia foram as fake news. Foi um grande desafio para os governos”, destacou Curvello, que foi secretário de Comunicação da Bahia entre 2015 e 2024.

André Curvello também pontuou que a receita para uma comunicação eficiente segue o mesmo: a construção de reputação com consistência.

Ele enumerou algumas ações de comunicação que conduziu ao longo da carreira, incluindo atuações recentes na CNI em que a comunicação colocou a Confederação como protagonista em temas de grande impacto na mídia nacional, como no debate sobre o tarifaço dos Estados Unidos contra exportações brasileiras.