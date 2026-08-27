Salvador e outras cidades baianas sofrem radiação ultravioleta extrema

Salvador e outros municípios da Bahia têm previsão de índices de radiação ultravioleta (IUV) entre 9 e 11, ou seja, extrema, até o próximo domingo, 30, conforme aponta o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), por meio da Coordenação de Estudos de Clima e Projetos Especiais (Cocep).

Segundo o órgão, a capital baiana registrou 10 IUV na quarta-feira, 26, nível que deve permanecer durante o fim da semana. Já cidades como Feira de Santana, Paulo Afonso, Senhor do Bonfim, Juazeiro e Remanso devem chegar a 11.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os valores são considerados muito altos e, em algumas localidades, podem chegar à faixa extrema. A previsão do Instituto, elaborada com base em dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), indica a intensidade da radiação ultravioleta que chega à superfície da Terra.

Entenda motivo da radiação ultravioleta extrema

O Inema aponta que o cenário está associado, principalmente, à previsão de tempo seco e pouca nebulosidade em grande parte do estado.

O aumento da temperatura se relaciona às condições de céu aberto previstas para os próximos dias. A presença de nuvens pode refletir e absorver parte da radiação solar, reduzindo a quantidade que chega à superfície. Em condições de pouca nebulosidade, essa interferência é menor, favorecendo maior incidência de radiação.

Outro fator que contribui para a elevação gradual da radiação nesta época do ano é a aproximação do equinócio de primavera. O fenômeno marca o período em que a incidência solar se distribui de forma mais equilibrada entre os hemisférios. Com a mudança gradual da posição do Sol, a quantidade de radiação que atinge a Bahia aumenta progressivamente.

Embora o período também apresente temperaturas elevadas em algumas regiões, o calor não é a causa direta do aumento do IUV. Temperatura e radiação ultravioleta são variáveis diferentes e podem apresentar comportamentos distintos ao longo do dia.

Bahia tem previsão de tempo seco e baixa umidade nos próximos dias

Nos próximos dias, grande parte da Bahia deve seguir com tempo seco e ensolarado. No interior, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20% nos períodos de maior aquecimento.

Em Salvador, Região Metropolitana (RMS) e Recôncavo, o tempo permanece predominantemente seco, com possibilidade de períodos de nebulosidade e aberturas de sol na sexta-feira, 28. As temperaturas também devem permanecer elevadas.

Nesta quinta-feira, 27, os termômetros podem chegar a 38°C, sendo:

38°C: Ibotirama, Formosa do Rio Preto e Barreiras

37°C: Bom Jesus da Lapa

36°C: Barra

34°C: Juazeiro e Paulo Afonso

23°C a 30°C: Salvador

Na sexta, as máximas continuam elevadas, com previsão de até 38°C em Ibotirama e Barreiras e 37°C em Bom Jesus da Lapa.

O que fazer em caso de radiação ultravioleta extrema?

O órgão alerta que, durante o período, a orientação é reduzir a exposição direta ao sol nos horários de maior incidência.

Medidas ajudam a reduzir os efeitos da exposição, como:

Uso de protetor solar;

roupas adequadas;

chapéus e óculos com proteção contra a radiação ultravioleta.

A atenção deve ser mantida mesmo quando as temperaturas não estiverem entre as mais elevadas, já que o calor e a radiação ultravioleta são fenômenos distintos. O acompanhamento do IUV permite identificar os períodos de maior intensidade da radiação e adotar medidas de proteção adequadas.