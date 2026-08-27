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Incêndio de grandes proporções atinge casa na Av. Garibaldi

Informações preliminares apontam que o filho teria incendiado a casa do pai

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em
Casa pega fogo na Avenida Garibaldi
Casa pega fogo na Avenida Garibaldi - Foto: Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

Uma casa pegou fogo na manhã desta quinta-feira, 27, na subida para o Alto de Ondina, Avenida Garibaldi, em Salvador. Uma briga de família pode ter sido o motivo do incêndio.

De acordo com informações preliminares, a casa pertencia a dois idosos, Edvaldo e Graça, que moravam juntos, e o incêndio teria sido iniciado após o filho do casal, Manoel, atear fogo na residência após uma suposta briga de família.

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O fogo se alastrou rapidamente, afetando toda a estrutura do imóvel, principalmente na parte de cima.

Ainda conforme as primeiras informações, o fogo teria começado às 11h e, por volta de 11h40, a Polícia Militar chegou para isolar o local e acompanhar a ocorrência.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) chegou ao local do incêndio por volta das 11:54, e iniciaram o processo para conter as chamas.

Os moradores da casa não estavam no imóvel no momento em que as chamas iniciaram.

Em atualização *

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Incêndio Salvador

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