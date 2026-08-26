Luisi Valadão recebe título de cidadã soteropolitana

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A empresária Luisi Valadão recebeu o título de Cidadã de Salvador nesta terça-feira, 25, no Centro de Cultura do Poder Legislativo soteropolitano. Carioca de nascimento e baiana de coração, ela mantém uma relação com a Bahia desde o início dos anos 2000.



Durante a sessão, Luisi Valadão recebeu uma homenagem em vídeo do cantor e compositor Carlinhos Brown. Em tom descontraído, a empresária afirmou: “Espero que minha certidão de nascimento me perdoe, mas o coração, há muito tempo, já tinha providenciado outro registro”.



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Em seu discurso, ela descreveu Brown como o artista que "fez do tambor linguagem, movimento, comunidade e invenção".

Além do cantor, Luisi destacou uma constelação de nomes da cultura baiana que ajudaram a moldar sua relação com a cidade. “de Mãe Menininha do Gantois, a Jorge Amado, de Maria Bethânia a Gilberto Gil e Caetano Veloso, passando por Pitty e pelas novas vozes femininas como Melly e Cacá Magalhães”, listou Luisi.

Trabalho como forma de retribuição

Além da dimensão afetiva, Luisi Valadão destacou o elo profissional construído com a cidade. Empresária do setor cultural, ela atua na divulgação de artistas e projetos baianos, com o que define como "empenho, determinação e, sobretudo, respeito".

Para ela, comunicar a cultura soteropolitana "é ajudar a ampliar o alcance de vozes que merecem ser ouvidas. É fazer uma criação nascida aqui atravessar fronteiras".

Entre os projetos citados, destacou o Artivismo, conferência realizada no ano passado em Salvador, que reuniu arte, ativismo, pensamento e cultura."Enquanto pessoas se encontravam em Salvador para discutir o mundo, nós tínhamos também a missão de fazer o mundo olhar para Salvador", disse.

Citou ainda a parceria com Mano Góes em trabalhos ligados à Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) e a colaboração com artistas como Ayrson Heráclito.